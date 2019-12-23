Топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва влаштувала справжню істерику через заяви, які були зроблені командиром взводу 28 бригади Збройних сил України Віктором Єгоровим

Боєць ЗСУ дав інтерв'ю "24 каналу", де озвучив свою позицію. Так, він заявив, що вірить у перемогу української армії, а також висловив впевненість в тому, що рано чи пізно вони зможуть зайти в окупований Донецьк, Крим і Луганськ.

"Я не вбиваю людей, а ворогів! Це мій обов'язок – захищати. Подібно до того, коли нападають на посаду, людина в караулі повинен застосувати зброю. Не тому, що він хоче вбити людину, а тому що захищає", – розповів український воїн в інтерв'ю.

Також він пообіцяв розвісити український прапор в одному з деокупованих міст України. Такий прапор йому подарували волонтери, тому він хоче свою обіцянку втілити в життя.

Слова українського захисники вивели з себе Скабєєву, вона одразу ж вибухнула їдкими погрозами зауваженнями в його бік, звинувативши в тому, що саме через нього нібито не можуть встановити мир на Донбасі.