Топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва влаштувала справжню істерику через заяви, які були зроблені командиром взводу 28 бригади Збройних сил України Віктором Єгоровим
Боєць ЗСУ дав інтерв'ю "24 каналу", де озвучив свою позицію. Так, він заявив, що вірить у перемогу української армії, а також висловив впевненість в тому, що рано чи пізно вони зможуть зайти в окупований Донецьк, Крим і Луганськ.
"Я не вбиваю людей, а ворогів! Це мій обов'язок – захищати. Подібно до того, коли нападають на посаду, людина в караулі повинен застосувати зброю. Не тому, що він хоче вбити людину, а тому що захищає", – розповів український воїн в інтерв'ю.
Екс-Nikita розсунула ноги і показала все, на що здатна: "Ого, яка..."
Повалій приголомшила зовнішнім виглядом після пластики: "Просто жах..."
Зірка "Танців з зірками" зізнався про чутки на проекті: "підставна жінка..."
Кравець з "Кварталу 95" підняла ногу Кухар і засвітила всі соковиті місця: "Занадто вогненебезпечно"
"У продовження розмови я просто покажу вам пана Єгорова. Це той чоловік, якого боїться Зеленський! І це представник тієї маси націоналістичної, яка не дасть завершити війну на Донбасі!" – початку гнівно викрикувати Ольга Скабєєва.
Нагадаємо, що Соловйов отримав "по Путіну" за образи Зеленського