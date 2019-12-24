Президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко розповів про плани країни щодо купівлі нафти і газу з Польщі

Лідер Білорусі в інтерв'ю одному з російських ЗМІ повідомив, що якщо Росія встановить дуже великі ціни на ресурси, то він буде шукати альтернативні варіанти. Про це пише Politeka.

"Як можна організувати економіку, якщо мені кажуть: 152 долара має бути ціна на газ? Так вона не може такою бути, тому що ми без мита торгуємо. А на останніх переговорах я взагалі сказав, коли торгівля ця пішла, особливо нафти: добре, давайте ваші ціни, ми будемо платити. Але якщо російський ринок в 25 млн тонн нафти і 22 млрд кубів газу піде кудись, ви на мене не ображайтеся", – заявив Лукашенко в інтерв'ю.

Також лідер Білорусі додав, що Москва пригрозила подорожчанням нафти і газу для Мінська, якщо останні підуть з російського рінка.

"А я навів приклад: коли ви почали "лаятись" з Україною щодо транзиту газу, що ви зробили? Побудували обхід – Південний і Північний потік. Це десятки мільярдів доларів. Так що ще невідомо, що буде далі. Але ви почали це робити. Я вчиню так само, Володимир Володимирович. Я буду шукати альтернативу. А її все одно треба шукати. І я це від керівництва Росії не приховую", – зазначив президент Білорусі.

У Лукашенка є альтернатива - Польща. Вони пропонують купувати саудівську або американску, що дашевле ринку в Гданську.

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