Разом з "вагнеровцами" там засвітилися і найманці з Судану

Туреччина готується до нового витка військового конфлікту проти Російської Федерації

Про це пише агентство Reuters.

Як відомо, в африканській Лівії триває громадянська війна, в якому беруть участь прихильники самопроголошеного генерала Халіфи Хафтара та війська, що підкоряються главі Уряду Лівії Фаізе Сарадже.

За словами президента Туреччини Реджепа Ердогана, на стороні так званих бунтівників відкрито воюють найманці з Судану і головорізи з російської ПВК "Вагнер", які раніше "засвітилися" в Україні та Сирії.

Через пряме втручання Москви Уряд нацзгоди запросило у Анкари військової підтримки проти військ Хафтара, який готує наступ на столицю Лівії.

Реджеп Ердоган, у свою чергу, поки не відреагував на запит Лівії в наданні повітряної, наземної і морської військової підтримки.

Президент Туреччини днями обурювався тим, що на території Лівії засвітилися головорізи з приватної військової компанії "Вагнер", якою керує особистий кухар Володимира Путіна.

"Для чого і чому сьогодні в Лівії знаходяться п'ять тисяч найманців з Судану і дві тисячі найманців з ПВК Вагнера? Що вони там роблять? Ми не повинні допустити обмеження прав наших братів в Лівії", - підкреслив він.

Ердоган заявив, що Туреччина готова брати участь в новому воєнному конфлікті на стороні лівійських військ, але за однієї умови.

"Туреччина ще ніколи не була "непроханим гостем". Якщо надійде відповідне звернення від лівійської влади, ми розглянемо це питання", - підсумував турецький лідер.

Раніше ми повідомляли про те, що Реджеп Ердоган потужно поставив на місце президента Франції Еммануеля Макрона. На початку листопада Макрон повідомив, що Європа не повинна більше покладатися на союзника по НАТО - США. Як зазначив лідер Франції, Європі нібито потрібно думати про себе, як про "геополітичної сили", адже у альянсу спостерігається "смерть мозку".

Президента Туреччини обурили висловлювання глави Франції. Він звернувся до Макрону, сказавши, що йому потрібно "перевірити" свою голову", адже робити такі твердження може тільки людина, у котолрого мозок помер.

"Ви навіть не платите гроші, які потрібно заплатити НАТО", - сказав Ердоган.

Нагадаємо, Путін з Ердоганом зганьбилися на весь світ.

Як повідомляла Politeka, Ердоган заявив моторошне про стан Макрона.

Також Politeka писала, що Ердоган однією фразою публічно умив Зеленського.