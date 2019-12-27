Дівчинка сенсаційно схудла – деякі при вигляді її не вірять своїм очам...

У сім років Джессіка Леонард важила більше 220 кг, але через час змогла впоратися з ожирінням і виросла справжньою красунею

Про це пише Politeka.net з посиланням на міжнародні ЗМІ.

Коли американці Джесіці було сім, вона навіть самостійно не могла встати з ліжка. Її надмірна вага не була вродженим захворюванням або чимось таким, просто по мірі того, як дівчинка росла її батьки купували їй шкідливу їжу. Так дівчинка дійшла до шокуючих 200 кілограмів:

«Я просто не могла відмовити своїй донечці і тому купувала все, що вона просила. А якщо намагалася відмовити, то донька закатувала істерики», - розповідала мати Джесіки в численних інтерв'ю.

Жінка все-таки зібралася з силами і звернулася в програму Морі Повича за допомогою. Дівчинка стала найпопулярнішою «пампушечкою» у світі – вся країна вболівала за її одужання:

«Над схудненням Джесс почали працювати кращі медики. Вживати жирну і солодку їжу категорично заборонили, а також розробили комплекс фізичних вправ». І, о диво, Джессіка скинула 145 кілограмів всього за рік!

Зараз Леонард 24 роки – вона молода і прекрасна. Більш того, стойняшка займається гімнастикою, харчується правильно досі – її фото вражають.

Нагадаємо також, дивовижна фізична форма 70-річної жінки вразила світ – бабуся, швидше схожа на молоду модель, ніж на літню жінку.

Нормі Вільямс 70 років, але, дивлячись на її фото – в це віриться насилу. Родом жінка з Британії, але живе в Італії.

Жінка стверджує, що такий не те щоб бездоганний, а просто дивовижний зовнішній вигляд і фізична форма – ніяк не пов'язані з підтяжками, операціями тощо. Тільки фітнес, увага до їжі, чимало червоного вина і багато посмішок. Ось все, що потрібно бабусі-красуні для відмінного зовнішнього вигляду.

Відомо, що у Норми Вільямс є бізнес з оренди нерухомості, вона розповідає в мережі, що їй допомагає «бути на висоті», зокрема – про харчування:

«Великий круасан з медом, запиваючи двома чашками капучіно - сніданок. Полуднева перекуска складається з банана, апельсина і якого-небудь сезонного фрукта. На вечерю можна курячу грудку з морквою, брокколі, грибами в соєвому соусі з журавлиною і волоським горіхом на оливковій олії. Щодо останньої – то практично скрізь його використовую».

Також ефективні перекуси між прийомами їжі, запевняє Норма: після вечері завжди червоне вино з рисовими крекерами, або грецьким йогуртом з шоколадом іноді, з горіхами і сухофруктами:

«До півтора пляшок вина щодня, але не раніше 7 години вечора».

Зараз струнка красуня захопилася танцями зумбі, три рази в тиждень - тренування. У тренажерному залі жінка займається з персональним тренером, але якогось постійного режиму тренувань вона не має. Також дуже корисні, піші прогулянки, зізнається «стойняшка»:

«Моя ідеальна вага — 60,5 кг, і якщо помічаю, що погладшала хоча б на 0,5 кг, то знову йду на прогулянку».

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