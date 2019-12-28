Катастрофа сталася в людному місці, що ще більше погіршило в плані наслідків і без того трагічний інцидент

У США розбився літак з пасажирами на борту

Про це пише Politeka.net з посиланням на публікації в Twitter, YouTube, а також деякі новинні ресурси Штатів.

НП сталася в містечку Лафайетт, штат Луїзіана. Біля «Велмарта» розбився легкомоторний літак:

«Легковик зазнав аварії за супермаркетом. На борту перебували близько шести осіб», - йдеться в повідомленні місцевих оперативників.

За попередньою інформацією рятувальників і медиків регіону, в результаті аварії загинуло п'ять осіб. Відомо, що літак впав, відлетівши 1,5 км від аеропорту. На місці трагедії зруйнована місцева парковка, сам літак перетворився в згорілу купу металобрухту.

Нагадаємо також, раніше 30-річна виконавиця розповіла про пережите жахіття на борту літака.

Вона зазначила, що лайнер в якому вона раніше летіла врізався в будівлю практично відразу ж після зльоту.

"Я була в цьому літаку, я жива слава Аллаху! Сьогодні о 7 ранку ми злетіли і врізалися у будь-будова. Жодної подряпини, шок.. будь Ласка помоліться за всіх постраждалих, це дуже страшно... Не дай Бог нікому таке побачити", - написала виконавиця.

Гульнара Кошенова відома в Казахстані співачка, яка працює в стилях джаз/поп/соул/етно-поп-джаз і французький шансон. Вона брала участь в різноманітних музичних конкурсах і проектах республіканського рівня. Виступала з естрадно-симфонічним оркестром Акімату Алмати і ансамблем "The Magic of Nomands!"

Як відомо, пасажирський літак авіакомпанії Bek Air, що виконував рейс Алмати – Ппр-Султан, розбився при зльоті. На борту перебувало 93 пасажири і п'ять членів екіпажу. В результаті авіакатастрофи загинули 15 осіб. Серед пасажирів були іноземні громадяни: два громадянина України, один громадянин Киргизстану і один громадянин Китаю.

Нагадаємо, літак звалився в Житомирській області.

Як повідомляла Politeka, пасажирський літак зіткнувся з НЛО під час польоту: «в корпусі пробита велика діра».

Також Politeka писала, що літак з пасажирами звалився на ліхтар.