Один з топ-пропагандистів Кремля, чоловік Ольги Скабєєвой, Євген Попов відзначився маревною заявою про Україну
Пропагандистське телебачення Російської Федерації знову вибухнуло обуренням через водну блокаду анексованого Криму, заявивши, що Дніпро є споконвічно російською річкою.
Претензію озвучив скандальний телеведучий і затятий українофоб Євген Попов, який веде пропагандистську програму "60 хвилин" на каналі "Росія 1".
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"Київська влада, вважає себе повелителями річок і каналів, настільки захопилися водною блокадою нашого Криму, що зовсім забули, що велика річка Дніпро крізь ліси і гори мчить свої води в Україну з території Смоленської області через наших братів білорусів", – зазначив несамовитий рупор Кремля.
Після цього, непередбачуваний політик перейшов до недоречних жартів про анексію і заявив, що окупанти нібито мають повне право користуватися українськими водними ресурсами.
"Смоленськ, я просто нагадаю братам-українцям, був, якщо вже йти по стопах української влади, анексований князем Олегом ще в 882 році. Відповідно, Крим має абсолютно законне право на постачання здавна російської дніпровської води", – мерзенно висловився Попов.
Також раніше повідомлялося, що російський пропагандист, політолог Олексій Мартинов образливо висловився про національний одяг українців.
Свої їдкі заяви українофоб зробив під час пропагандистської телепередачі "60 хвилин", яку ведуть незмінні скандальні телеведучі Ольга Скабєєва та Євген Попов.
Він з криками почав погрожувати, що незабаром України не буде, і нібито нічого складати законопроекти і переживати за українську мову.
Нагадаємо, що пропагандист Соловйов отримав "по Путіну" за образи Зеленського