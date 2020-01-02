Одіозний пропагандист Євген Попов не дотримав свого єхидства

Один з топ-пропагандистів Кремля, чоловік Ольги Скабєєвой, Євген Попов відзначився маревною заявою про Україну

Пропагандистське телебачення Російської Федерації знову вибухнуло обуренням через водну блокаду анексованого Криму, заявивши, що Дніпро є споконвічно російською річкою.

Претензію озвучив скандальний телеведучий і затятий українофоб Євген Попов, який веде пропагандистську програму "60 хвилин" на каналі "Росія 1".

"Київська влада, вважає себе повелителями річок і каналів, настільки захопилися водною блокадою нашого Криму, що зовсім забули, що велика річка Дніпро крізь ліси і гори мчить свої води в Україну з території Смоленської області через наших братів білорусів", – зазначив несамовитий рупор Кремля.

Після цього, непередбачуваний політик перейшов до недоречних жартів про анексію і заявив, що окупанти нібито мають повне право користуватися українськими водними ресурсами.