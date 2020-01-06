Ракетні війська Іранської Республіки приведені в підвищену бойову готовність

Про це пише інформаційне агентство Reuters.

Цю інформацію вже підтвердив офіційний представник США на Близькому Сході.

Повідомляється, що ракетні сили Іранської Республіки були активовані на території всієї країни.

Білий дім поки не знає, з якою метою офіційний Тегеран пішов на такий крок. Також не повідомляється, чи були націлені іранські ракети, серед яких є боєголовки з ядерним потенціалом, на конкретні об'єкти.

"Вони, очевидно, перебувають у стані підвищеної готовності. Зараз неможливо визначити: вони знаходяться в стані оборони або готуються до нападу. Але ми уважно за цим слідкуємо ", – інформує представник США.

Варто також зазначити, що офіційний Тегеран відмовився дотримуватися жодного з положень ядерної угоди 2015 року, підписаного з США, після ліквідації бригадного генерала Касіма Сулеймані.

Раніше ми розповідали про те, що США потужно ліквідували іранського генерала Касіма Сулеймані на території Іраку, який брав участь у нападі на американське посольство.

Сам Дональд Трамп через 12 годин після проведення спецоперації в своєму особистому мікроблозі Twitter опублікував прапор США, натякнувши на успіх американців на Близькому Сході.

Варто відзначити, що ліквідований Касім Сулеймані був другом Володимира Путіна і вони разом обговорювали питання військового вторгнення в Сирію. Під час зустрічі в 2015 році в Москві президент Росії також назвав Сулеймані «мій друг, Касим».

Влада Ірану пообіцяли помститися Вашингтону за ліквідацію свого генерала і пригрозили розв'язати нову війну проти США.

Також ми розповідали про те, що напередодні ліквідації Сулеймані США перекинули на Близький Схід тисячі військовослужбовців, а на військових базах у Європі засвітилася нова американська авіація.

Нагадаємо, столичний аеропорт обстріляли ракетами, багато загиблих.

Як повідомляла Politeka, страшний сон Путіна на яву: у США розробили зброя, від якого здригнеться Кремль.

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