Запуск газопроводу в обхід України «Турецький потік» виявився пірровою перемогою російського президента Володимира Путіна

Аналітик «Сбербанк CIB» Алекс Фек, звільнений, зокрема, і за ці оцінки, підрахував, що вартість проекту — 20 мільярдів доларів, він не окупиться в найближчі 50 років і принесе «Газпрому» 13 мільярдів доларів збитку.

Про це йдеться в пабліку «СерпомПо».

Проект, який спочатку був політичним і затівався для того, щоб поставити Україну на коліна, позбавивши її доходів від транзиту російського газу, вдарить по самим росіянам як комерційно дуже невигідний.

Судіть самі. Незважаючи на голосно анонсоване позбавлення України статусу транзитера через будівництво «Турецького потоку» і «Північного потоку-2», Росія, тим не менш, уклала з нею п'ятирічний контракт на транзит газу.

Як відомо, перша гілка нового газопроводу піде в Туреччину, а друга в Європу. Але там головний споживач, Італія, вже відмовилася від проекту. Залишилися Сербія і Болгарія, які досі не побудували відгалуження і продовження газопроводу. Коли вони це зроблять – невідомо, оскільки грошей на це у них немає.

У цій ситуації «Газпром» допомогти не може, оскільки не має права вкладатися в будівництво труб в Європі. Так що, виходить, другу гілку просто закриють на невизначений час.

Ще по другій нитці цікавий той момент, що Туреччина відмовлялася її приймати, й Ердоган погодився на це, виторгувавши у Путіна 10%-ву знижку на газ по першій трубі.

Росіянам від «Турецького потоку» – ні жарко, ні холодно. На його будівництво витрачені гроші простих платників податків, які при грамотному розподілі могли б піти в бюджет у вигляді дивідендів або, на крайній випадок, на газифікацію тієї Росії, яка знаходиться за Садовим кільцем, а не Туреччини з Болгарією.

Єдині, хто отримав профіт в цій історії, – підрядники «Газпром», практично всі – великі друзі Путіна і його друзів. Вони чудово заробили на будівельних роботах і виробництві труб.

З цього приводу в соцмережах чимало коментарів, до речі.

«Суть проекту: побудувати щось втридорога, а далі - хоч трава не рости», «Ах, батьківщина гаряче улюбленого пинею Мусоліні Італія відмовилася від братського фаш**кого газу! Ах, який пасаж!», «Ізраїль, Кіпр, Греція та Італія підписали меморандум про будівництво газопроводу для перекачування Ізраильского, Кіпрського і надалі Єгипетського газу в Європу. Попадос», «Економіка для нас не головне. Для нас головне – безумство», – пишуть користувачі.

Нагадаємо, Ердоган змовився з Путіним і вдарив по Україні, такого йому не пробачать.

Як повідомляла Politeka, США зіпсували плани Путіна, нові санкції зобразили яскравою карикатурою.

Також Politeka писала, що Північний потік" Путіна на межі зриву, українці затамували подих.