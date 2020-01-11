І це тільки початок

Беларусь ввела екологічний податок на транзит нафти і нафтопродуктів по своїй території у розмірі 50% від прибутку

Про це повідомили в прес-службі президента республіки Олександра Лукашенка.

Наголошується, що податок введено через розбіжності між лідерами країн з приводу умов поставок нафти до 2020 року на нафтопереробний завод (НПЗ) Білорусі.

Згідно з повідомленням, транзит російської нафти по нафтопроводу “Дружба” через територію Білорусі становить близько 60 млн тонн на рік, що робить цей напрямок одним з ключових для Росії. Згодом сировина надходить на заводи Німеччини, Польщі, Словаччини, Угорщини і Чехії. При цьому НПЗ самій Білорусі щорічно отримує близько 18 млн тонн нафти.

Указ про введення нового податку з'явився після того, як Лукашенко заявив про провал переговорів про постачання нафти з Росії. Він розповів, що Росія запросила занадто високу ціну, після чого офіційний Мінськ почав пошуки альтернативних джерел сировини.

Податок на прибуток в розмірі 50% пояснюється необхідністю створення фінансового джерела ліквідації можливих екологічних наслідків у разі аварії на магістральному нафтопроводі або інших НП, пов'язаних з переміщенням нафти і нафтопродуктів по території Білорусі, для організацій, які здійснюють транспортування нафти і нафтопродуктів.

В подальшому планується оподатковувати транзитне транспортування нафти і нафтопродуктів трубопроводами.

Заплановані на січень поставки російської нафти до Білорусі по залізниці складають 100 тис. тонн. Поставки дизпалива в напрямку Білорусі за січень-листопад 2019 року склали залізницею 111 тис. тонн, трубопровідним транспортом – 711 тис. тонн.

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