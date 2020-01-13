Скандальний український телеведучий Юрій Кот, який був голосом антимайдана, вразив заявою, в якій закликав РФ діяти проти українців

Так, під час прямого ефіру пропагандистської телепередачі "60 хвилин", яку ведуть українофоби Ольга Скабєєва та Євген Попов, Юрій Кот почав закликати РФ якнайшвидше повернути собі українські землі, щоб перемогти там "фашизм".

Нахабний заклик телеведучий підкріпив погрозою, заявивши, що "російський фактор" повернеться в Україну рано чи пізно, адже без росіян начебто нікуди:

"Але краще нехай він повернеться зараз внаслідок розуміння процесів і любові до своєї Батьківщини, ніж потім. Тому що поки там немає росіян, в Україні процвітає фашизм!" – висловився втік українець.

Також раніше повідомлялося, що фанатка Путіна Ольга Скабєєва в ефірі передачі "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" розповіла, що нібито отримала "секретний" план РНБО, в якому озвучена ідея українізації Донбасу. Скандальна пропагандистка заявила, що план передбачає "каральні" заходи за будь-яку відмову жителів Донбасу говорити українською мовою.

Нагадаємо, що один з топ-пропагандистів Кремля, чоловік Ольги Скабєєвой, Євген Попов відзначився маревною заявою про Україну.

Пропагандистське телебачення Російської Федерації знову вибухнуло обуренням через водну блокаду анексованого Криму, заявивши, що Дніпро є споконвічно російською річкою.