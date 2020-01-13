Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг пообіцяв відреагувати на порушення Росією Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності

У розмові з журналістами Йенс Столтенберг заявив, що НАТО готує відповідь на розміщення Росією комплексів «Іскандер-М» з ракетами SSC-8 (по російській класифікації - 9M729). За словами чиновника, НАТО посилить протиповітряну і протиракетну оборону.

«Ми будемо працювати над підвищенням рівня бойової готовності і над прискоренням часу сповіщення», - попередив Столтенберг.

За словами генсека, керівники оборонних відомств країн НАТО обговорили нові загрози і домовилися про рамкові умови такої роботи. Альянс не збирається розміщувати в Європі нові ракети, однак готується до відповідних заходів, які будуть мати оборонний і пропорційний характер.

В НАТО нагадали, що Росія в черговий раз порушила Договір про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності. На думку Столтенберга, це частина кремлівської стратегії щодо інвестування в «нові можливості, у тому числі ядерну зброю».

Зазначимо, що конфлікти через ракети 9М729 виникли ще на етапі її розробки. У 2018 році в Вашингтоні відзначали, що сама розробка такої ракети порушує Договір про ліквідацію ракет. У Москві традиційно всі звинувачення відкидали, заявляючи, що ніякі договори вони не порушують.

За офіційними даними, ракета 9М729 - це модифікація Р-500 (9М728). Міноборони РФ вперше продемонстрували її світу в 2018 році. Росіяни переконують, що дальність польоту ракети 480 кілометрів, але у НАТО вважають, що вона здатна летіти набагато далі. Як відомо, Договір про ліквідацію ракет порушують всі ракети, які можуть летіти на дистанції понад 500 кілометрів.

Додамо, раніше депутати Бундестагу заяввляли, що Росія повинна розмістити свої нові ракети 9М729 за Уралом.

Вони підкреслили, що таким чином Європа вийде з можливої зони ураження. Але при цьому перекидання ракет на схід повинна проводитися під строгим контролем, щоб РФ не змогла оперативно повернути їх до західних кордонів залізницею або на вантажівках.

Нагадаємо, що у Путіна підняли істерику через звинувачення в катастрофі Боїнга: «знав, що він фанатичний маніяк».

Як повідомляла Politeka, Путін залишить пост президента РФ в 2024 році.

Також Politeka писала, що Путін готує новий котел на Донбасі, тривожні дані: «техніку і людей завозять вночі».