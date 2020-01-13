У Москві біля Кремля помер чоловік

Інцидент стався напередодні, 12 січня. Це підтвердили у прес-службі Управління справами президента Росії.

«Можу підтвердити факт смерті працівника експлуатаційного управління, яке обслуговує Олександрівський сад», заявили в прес-службі.

За даними РЕН ТВ, чоловік відпочивав на робочому місці після обіду. Під час сну у нього стався серцевий напад. Колеги екстрено викликали швидку. Прибулі медики не встигли врятувати чоловіка. Причиною смерті стала гостра серцева недостатність.

Також повідомляється, що за фактом події почали перевірку.

Нагадаємо, раніше в Росії помер опозиційний політик Микита Ісаєв. Він повертався до столиці з робочої поїздки в Тамбов. Відчув себе погано, йому викликали швидку. Прибули на станцію Узуново лікарі констатували смерть — серцево-судинна недостатність і зупинка серця. Тіло політика доставили на Павелецького вокзалу.

Більше того, за кілька годин до трагедії опозиціонер Ісаєв Микита опублікував у своєму Instagram фото з поїзда.

"Тамбов - Москва. З почуттям виконаного обов'язку, прямую до Москви, залишаючи тут боротися тих хто знає свій регіон краще за мене. Я ж включаю регіон в свої списки найбільш активних опозиційних груп. 2019-2021 роки на Тамбовщині будуть дуже цікавими", - написав політик у соцмережі.

Варто відзначити, що Микита Ісаєв підтримував агресивну політику Кремля, але постійно критикував президента Володимира Путіна і навіть прогнозував в РФ революції, яку спровокують масові вуличні протести.

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