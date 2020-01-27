Російський публіцист Олександр Невзоров відреагував на раптову смерть протоієрея Всеволода Чапліна

Днями в Москві раптово помер один з найбільш суперечливих священиків РПЦ і затятий прихильник Кремля Всеволод Чаплін.

Як повідомляє Politeka.net, у зв'язку з цією подією публіцист Олександр Невзоров опублікував на своєму офіційному каналі в Youtube відео, де заявив, що думає про Всеволода Чапліна і його творчість (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Життя Чапліна завершилося на лавочці у його церкві приблизно в 16:30. В цей же момент, в цьому ж місці обірвалося життя Арона Шемайера - це письменник фантаст відомий своїми неймовірними сексульными фантазіями", - зазначив Невзоров, нагадуючи, що Чаплін при житті публікував фантастичні твори під псевдонімом Арон Шемайер.

До всього іншого, Невзоров процитував кілька творів Чапліна: "Ось я сюди прийшов. Я інтерсексуал. Можу бути і садо і мазо, і гомо-і гетеро, і зоо, і педо, і некро, і техно".

Як зазначив Невзоров, герої Чапліна сладострасно приміряють ліфчики і фарбують очі, причому ці герої чоловічої статі.

"Такі фантазії дуже багато говорять про автора. Дуже мало людей знають, що поп Чаплін і фантаст-збоченець - це одне і те ж обличчя. Чаплін під цим псевдонімом писав, друкувався і навіть отримував літературні премії. Якщо такого "зразкового" попа вирішать канонізувати, то цікаво, що напишуть на його іконах Чаплін або Шемайер", - заявив Невзоров.

Також Невзоров з сарказмом зауважив, що Чаплін був справжнім, еталонним християнином, і злість була його головною якістю. Всеволод Анатолійович постійно смішив публіку своїми одкровеннями.

"Він мріяв побачити світ, який знову буде підкорений церкві. Він бажав спостерігати смерть атеїстів і відступників, люто ненавидів жартівників, єретиків, геїв, науку і всяку живу думку. Він з насолодою пророкував про смерть і муки вільнодумців, ховав країни і континенти, пославших в утиль релігійні фантазії", - зауважив Невзоров, згадуючи скандальні заяви Чапліна.

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