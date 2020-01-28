Президент Росії Володимир Путін не має конкретного плану держперевороту в країні



Як передає Politeka.net, таку думку висловив військовий експерт і блогер Ель Мурід.



Так він прокоментував слова Дмитра Пєскова про те, що у Кремля зараз немає чіткого уявлення про те, як буде проходити голосування за прийняття запропонованих президентом змін до конституції країни



За його словами, прес-секретар Путіна прикриває реальний стан справ.

"Або Путін пішов на держпереворот "по обстановці", без продуманого сценарію дій, або опір його планам досить великий, а тому він змушений маневрувати з самого початку", - вважає експерт.

За його словами, будь держпереворот повинен здійснюватися або міцною згуртованою групою змовників, або розбитий на багато стадій.

"Мета будь-якого елітного перевороту при цьому завжди одна: відсікти від влади (а в російських умовах - і від власності) частину еліти. Відправити її в небуття.", - стверджує він.

Експерт також вказав на цікавий нюанс, що поправки до конституції - це лише перший етап.



"Логіка підказує, що якщо Путін має намір переміститися в Держраду, то його головні функції будуть лежати не в галузі управління, а в області контролю. Тільки так Путін зможе забезпечити своє становище після того, як піде з президентського місця. Контроль - він поза системи. Над нею або "збоку", але поза. Що і створює винятковість посади Головного контролера", - вважає експерт.

Раніше аналітик Володимир Стус заявив, що президент Росії Володимир Путін повторює дії Йосипа Сталіна перед війною і готується до ривка.

За його словами, зміни до Конституції це не план Росії, а "вихід з окопів".

"Фактично вони скасовують ту структуру влади, яка була і розв'язують собі руки. Коли Сталін готувався до війни він робив те ж саме. Путін вийшов з окопів, він готується до ривка. Всі погодяться на умови Росії і тоді виповниться блакитна мрія - Ялта -2", - вважає експерт.

Нагадаємо, Путін взявся за старе, українців попередили про катастрофу.

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