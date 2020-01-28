У столиці стався масштабна пожежа, в результаті чого частина міста залишилася без електрики

Про це повідомляє «Інтерфакс».

«На ТЕЦ-26 в Москві сталося коротке замикання у вуличному трансформаторі. Потім на трансформаторі почалася пожежа на площі 60 кв. метрів», - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що в результаті інциденту сталося відключення одного енергоблоку. Попередньою причиною займання називають коротке замикання. Інформація про постраждалих не підтвердилася.

Пізніше журналісти уточнили, що пожежникам вдалося загасити вогонь.

Сама електростанція забезпечує електроенергією більше двох мільйонів людей.

Раніше повідомлялося, що в Москві поряд з Павелецким вокзалом горіло нежитлова будівля, але був ризик того, що вогонь міг перекинутися на сусідні будівлі АЗС, є постраждалі пожежники.

Російські ЗМІ повідомляють, що горить нежитлова будівля. Але є шанс, що вогонь не перекинеться на сусідні АЗС. При гасінні постраждав один пожежний, його довелося госпіталізувати. На ліквідації працювали два вертольоти. Всього на місці працювали 15 пожежних розрахунків.

Відбувалося все на Дубінінській вулиці, 41. Будівля 1917 року побудови, виконане в стилі модерн. Водіїв просили вибирати альтернативні шляхи, так як рух на місці було перекрито.

До цього ми писали, що на сході Москви загорівся музейний комплекс кремля. Пожежа почалася за адресою Ізмайловському шосе, 73 Ж. Там знаходиться Ізмайловський кремль. Займання сталося на першому поверсі, вогонь переходив на другий.

Нагадаємо, масштабна пожежа в столиці охопив висотку, виття сирен чути всюди.

Як повідомляла Politeka, вибух прогримів в аеропорту популярного курорту: стовпи диму до небес.

Також Politeka писала, що вогонь охопив автобус з українцями, на їх місці міг бути кожен: кадри, від яких мурашки по тілу.