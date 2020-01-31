В Росії заговорили про велику проблему, яка може обернутися катастрофою

За словами колишнього начальника експертного управління адміністрації президента РФ Симона Кордонского, для того, щоб утримувати порядок в країні, необхідний відповідний бюджет і силові структури, передає Стрічка.ру.

За його словами, з-за великої території втрачається ефективна зв'язок між дрібними елементами.

"З факту існування такої території і поганий зв'язності її елементів і виникає необхідність величезного апарату управління. Щоб утримувати цей апарат управління, потрібні знову ресурси... тобто це такий нескінченний цикл, нескінченний круговорот", – розповів Кордонський.

Він додав, що в історії Росії вже були випадки, коли країна "розпадалася на дрібні шматки".

"У нас в історії вже таке два рази було, хіба легше стало? Напевно, через це президент і говорить, що для нас головне - соціальна стабільність і територіальна цілісність", - підсумував екс-чиновник.

Нагадаємо, раніше відомий російський публіцист, журналіст і екс-депутат Олександр Невзоров, заявив, що ймовірність того, що Росія розпадеться, дуже висока.

«Щодо розвалиться — подивимося, тому що це не тільки не виключено, а високо ймовірно», — вважає він.

За його словами, на даному історичному етапі Росія не зможе трансформуватися в державу іншого типу. Це в принципі неможливо, тому що якщо ця країна почне поважати чужу культуру, мову та ідентичність, це буде вже не Росія.

Додамо також, депутат Держдуми третього і четвертого скликань, полковник у відставці Віктор Алксніс заявив, що президент Росії Володимира Путіна може закінчити, як Михайло Горбачов.

За його словами, ідея зробити Держрада органом влади може закінчитися кровопролиттям.

"Це дійсно державний переворот. Не думаю, що Путін — людина, яка, щоб домогтися свого, піде на все — включаючи пролиття крові, як це було в жовтні 1993 року. Тому що, якщо в країні почнеться протидія нового перевороту, невдоволення доведеться тиснути, і досить жорсткими методами", - стверджує він.

Нагадаємо, Путін взявся за старе, українців попередили про катастрофу.

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