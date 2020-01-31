Відома російська співачка госпіталізована з підозрою на коронавірус в той час, як в Росії офіційно зафіксовані перші випадки зараження

Співачка і актриса Олена Князєва повідомила про те, що потрапила в лікарню з підозрою на зараження коронавірусом. Артистка розповіла, що зараз знаходиться в Таїланді, де їй несподівано стало погано. За словами Князєвої, все відбулося дуже швидко: у неї різко підскочила температура після виступу на місцевому святі, після чого її «повели під руки в гримерку» і відразу ж доставили в найближчу лікарню в інфекційне відділення і поставили крапельницю.

Князєва повідомила, що спочатку у неї підозрювали коронавірус, однак згодом цей діагноз не підтвердився. За підсумками лікарі повідомили, що у співачки «вірус незрозумілого походження».

«По страховці я викликала „швидку“, мене відразу забрали в госпіталь, де прямо в Emergency room взяли кров, виміряли температуру і забрали до інфекційного відділення. Поставили величезну крапельницю, так як у мене було сильне зневоднення і температура 38,2, забрали телефони і добу я лежала під крапельницями до моменту, коли аналізи були готові…На щастя, після крапельниць мені стало набагато краще… Незважаючи на паніку, персонал зберігав спокій. У мене підозрювали коронавірус, але, хоч і дуже схожі симптоми, він не підтвердився», - знаменитість розповіла виданню WomanHit.ru.

Незважаючи на те, що випадок Князевої виявився безпечним, коронавірус все ж зміг дістатися до Росії. Так, 31 січня в РФ були виявлені перші два випадки зараження смертельно небезпечною вірусною інфекцією, що вирує в Китаї. В обох випадках мова йде про громадян КНР. Як повідомила віце-прем'єр Тетяна Голікова, випадки захворювання виявлені в Забайкальському краї і Тюменській області.

Повідомляється, що стан хворих оцінюється як стабільний, а хвороба у них протікає без клінічних проявів і без температури.

Росія оголосила про початок евакуації своїх громадян з китайської провінції Хубей, де в місті Ухань знаходиться епіцентр епідемії. У той же час російська влада готується ввести заборону на робочі візи з Китаю, а також закрити авіасполучення з Піднебесною, за винятком рейсів «Аерофлоту» у Пекін, Шанхай, Гонконг і Гуанджоу.

Нагадаємо, Україну охопила істерія, аптеки спорожніли через коронавірус.

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