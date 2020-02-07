Легкий вертоліт Bell 407 розбився в Татарстані. Він належав депутату Держдуми від провладної «Єдиної Росії» - партії, якою керує, по суті, Володимир Путін - Айрату Хайрулліну

На борту окрім депутата, знаходилися також пілот Жавдат Сулейманов і помічник Хайрулліна Раміс Газізов. Про це пише Politeka.net з посиланням на публікації росЗМІ.

Відомо, що вертоліт депутата Хайрулліна вилетів з заводу "Красный восток" в Казані, де парламентарій перебував з робочих питань. Повітряне судно встигло пролетіти близько 40 км, а потім зникло з радарів. Незабаром після цього, на місце НП вирушили рятувальники – вертоліт впав в болотистій місцевості, до епіцентру подій було складно добратися:

"Близько години тому до місця падіння відправили судно на повітряній подушці. Мі-8 підсвічував дорогу рятувальникам", - повідомляє Mash .

Після того, як рятувальники екстрених служб дісталися на місце, повідомляється, що Bell 407 виявили в 6 км на південний схід р. Лаїша і що депутат Держдуми Айрат Хайруллін загинув:

«Його помічник і пілот вижили і перебувають у вкрай важкому стані». У МВС підтвердили, що вертоліт належить Айрату Хайрулліну. А раніше помічниця депутата розповіла російським журналістам, що він був з робочим візитом в Казані і вона сьогодні розмовляла з ним, але про катастрофу нічого не знає і почуте - просто шок для неї.

Зараз двох врятованих, повідомляється МНС РФ, привезли на берег на повітряній подушці:

«Обидва без свідомості, їх передали в руки медиків, допитати їх зараз неможливо», - констатували рятувальники.

Повідомляється, що тіло самого Хайрулліна МНС-ники дістати не змогли:

«Затиснутий під вертольотом».

В якості причин аварії вертольота розглядаються технічні неполадки і складні метеоумови.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що подібним чином трагічно загинув наставник Володимира Путіна.

Вертоліт Robinson здійснив жорстку посадку в районі села Панське в підмосковному Солнечногорську РФ.

Тоді на борту було двоє людей, обоє - загинули. Одним з них виявився Ігор Нікітін, голова Об'єднаної Федерації надлегкої авіації Росії. Він навчав президента РФ Володимира Путіна управлінню надлегким повітряним судном - дельталітом.

Відомо також, що вертоліт вилетів з аеродрому Шевліно і звалився в Підмосков'ї. Кадри з місця катастрофи просто вражають, писали тоді росіяни в мережі.

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