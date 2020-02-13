Чиновниця відреагувала явно не як дипломат, а як пропагандистка

Одіозний спікер російського зовнішньополітичного відомства Марія Захарова в черговий раз висловилася проти дій української влади

Зокрема Захарова розкритикувала Україну в тому, що вона витісняє «неупереджений російський інформаційний контент».

Крім того, вона звинуватила українську владу в тому, що вони обмежують свободу слова в країні, адже Москва фіксує чергову спробу витіснення інформаційного контенту виробництва РФ і російськомовних матеріалів.

До всього іншого скандальний спікер заявила, що влада України нібито позбавляє населення можливості отримувати «неупереджену об'єктивну інформацію про події в країні й у світі».

«Можна сказати, що ними передбачено ряд суттєвих обмежень для ЗМІ, і вони фактично встановлюють державну цензуру у відношенні незручних для влади матеріалів», - розповіла Захарова.

Більше того, Захарова стверджує, що вона весь час помічає в таких спробах змінити законодавство «виключно антиросійську спрямованість».

Також раніше повідомлялося, що офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова звинуватила Польщу у брехні.

Причиною звинувачень стали слова польського посла в Німеччині про роль СРСР в перемозі над фашизмом і звинувачення в захопленні польських територій у 1939 році.

"Заяви щодо того, що Радянський Союз окупував сам себе, а саме так їх можна кваліфікувати, це показник того, що офіційна Варшава загралася", - повідомила вона.

Нагадаємо, Захарова зганьбилася постарілим видом після новорічних свят.

Як повідомляла Politeka, Захарова зганьбилася безглуздим виглядом після корпоративу.

Також Politeka писала, що веселощі Захарової на корпоративі не залишилося без наслідків, з'явилися кадри.