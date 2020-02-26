Російська рок-співачка Діана Арбеніна висловилася про те, що сумує по Україні

Фронтменша групи "Нічні снайпери", яка раніше активно виступала в Криму, заявила, що російські музиканти багато втратили через те, що їх не пускають в Україну.

Як повідомляє Politeka.net, про це Арбеніна розповіла в інтерв'ю для програми "А поговорити?" (щоб переглянути відео-інтерв'ю доскрольте сторінку до кінця).

Співачка розповіла, що її не пустили з концертом через виступи у Криму і додала, що дуже сумує за турами в Україні.

"Тужу за цими турами. Якщо хтось із музикантів скаже, що їм не сподобалося в Україні - закінчуй відразу інтерв'ю, тобі брешуть. В Україні всім подобалося, тому що це наймузичніший народ, у них класна музика, класна альтернатива. Вони класно всіх приймали, всіх, без винятку", - заявила Арбеніна в інтерв'ю.

Також артистка додала, що російські музиканти дуже сильно втратили в "міжусобній сварці", яка триває між Україною і Росією.

"Не ми почали сваритися, але ми платимо", - підсумувала Арбеніна.

Також раніше повідомлялося, що російський співак Філіп Кіркоров заявив про готовність говорити з президентом України Володимиром Зеленським про поліпшення відносин між країнами.

Під час бесіди піднялася тема дружби Кіркорова з Зеленським. За його словами, він з радістю б поїхав в Україну, якщо СБУ зніме заборону.



"Хто повинен їх відновлювати. Будемо виправляти, буду говорити з одним. Якщо мені випаде ця місія, щоб налагодити відносини і зробити "місток дружби", я поїду в Україну. Якщо СБУ пустить", - заявив співак.

Нагадаємо, що лідер "Мумій Троля" відкрив очі на життя в РФ.

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