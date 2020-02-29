Урядові війська Башара аль-Асада і російські найманці поплатилися за свої дії проти армії Туреччини

Про це інформує Reuters.

За інформацією Міноборони Туреччини, сирійські війська за підтримки РФ знов пішли на провокацію, убивши одного їхнього військового і поранивши ще двох. Але на цей раз вони отримали гідну відповідь.

Повідомляється, що армія Башара аль-Асада і російські найманці понесли колосальні втрати в регіоні, куди напередодні Анкара перекинула тисячі своїх військовослужбовців.

Як стверджують місцеві журналісти, ЗС Туреччини ліквідували понад 50 солдатів армії Асада, знищено 8 танків, 4 БТР, 5 гаубиць і 2 ракетні установки противника. Дамаск поки офіційно цю інформацію не підтверджує.

Більш того, в соціальних мережах з'явилися нові відео та фото боїв. На кадрах видно, як турецькі військові розгромили ЗРПК Панцир-С1, яким раніше любив хвалитися Володимир Путін. У Міноборони Росії про втрати традиційно мовчать.

Нагадаємо, вночі 28 лютого, в Сирії, війська президента Башара Асада, за підтримки російської авіації, розстріляли турецьку колону, убивши 33 турецьких військових.

У відповідь Туреччина завдала ударів по "всім відомим" цілях у Сирії. Після російсько-сирійської атаки президент Туреччини Реджеп Ердоган скликав термінову нараду з силовиками.

Через час Туреччина оголосила, що буде атакувати всі наземні і повітряні цілі в Сирійській Республіці. Для реалізації військової операції офіційна Анкара заблокувала доступ до популярних соціальних мереж.

Щоб отримати підтримку цивілізованого Заходу, Реджеп Ердоган вирішив відкрити кордони і запустити сирійських біженців на території Європейського Союзу.

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