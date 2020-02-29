Компанія Ілона Маска не змогла завершити випробування космічного корабля Starship

Як передає Politeka.net, про це росЗМІ інформують у своїх Telegram-каналах.

Повідомляється, що під час випробувань в американком Техасі сталася НП.

Як відомо, компанія Ілона Маска SpaceX планувала випробувати прототип космічного корабля Starship для міжпланетних польотів.

Під час випробувань виконувався наддув прототипу космічного корабля Starship SN1 рідким азотом. Але в якийсь момент ситуація вийшла з-під контролю і прототип Ілона Маска лопнув в нижній частині.

Вибух був настільки сильним, що залишки Starship SN1 злетіли на висоту 10-20 метрів і впали.

Варто відзначити, що космічний корабель Starship створюється компанією SpaceX для міжпланетних перельотів. Він повинен служити другою сходинкою надважкої ракети-носія Big Falcon Rocket, яку також розробляє компанія, якою володіє Ілон Маск.

Раніше ми розповідали про те, що супутники Ілона Маска пролетіли над Одесою. У ніч з 18 на 19 січня в небі над Одесою місцеві жителі помітили ланцюг дивних вогників.

Багатьох одеситів схвилювали загадкові вогники, який довгим ланцюжком пропливли над містом. У соцмережах з'явилися різноманітні версії того, що відбувається від перегонки авіації на Близький Схід до інопланетян.

За інформацією видання, насправді над Україною пролетіли супутники компанії SpaceX, яка належить американському бізнесменові Ілону Маску. Дані сателіти беруть участь у проекті Starlink. В недалекому майбутньому будуть підтримувати дешевий інтернет-канал, який дасть доступ до мережі на всій території Землі.

Тестова групу а з 60 супутників запущена на орбіту Землі 23 травня минулого року, а вже з листопада були відправлені апарати з повним функціоналом. 7 січня цього року був успішно здійснений другий запуск.

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