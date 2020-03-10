Володимир Путін змінив первісний сценарій державного перевороту в РФ

Як передає Politeka.net, таку думку висловив військовий експерт Ель Мурід.

За його словами, всі було звернено на банальне продовження повноважень, що зовсім не було потрібно.

"Вирішили використовувати поправки в конституцію як привід занулювання, хоча після путчу Єльцина і прийняття нинішньої конституції КС вже виносив рішення, що ніякого занулювання бути не може. Але для хорошої людини завжди можна перевирішити. Яка така конституція, ви про що. Витерти ноги об неї або раніше прийняте рішення - та не питання.", - обурюється експерт.

Він упевнений, що немислиму владу Путін має "тільки в телевізорі".

"Не виходить у гаранта зламати систему. Номенклатура не здалася. Слабенький виявився Батько нації. Він могутній тільки в телевізорі і в славослів'ях холуїв. В реальності нічого з себе не представляв, так і залишився ніким", - зазначив експерт.

Крім того, він упевнений, що ніяких реформ не буде.

"Будемо стабільно тонути всі разом. Мандат у Путіна жорстко обмежений і будь-які спроби вийти за прапорці будуть присікатись, як і нинішня спроба", - уклав він.

Нагадаємо, в Росії схвалили поправку до Конституції про обнулення президентських термінів. З такою пропозицією у вівторок, 10 березня, виступила в Держдумі Валентина Терешкова.

І тепер Володимир Путін офіційно зможе обиратися на пост президента ще на один термін.

Він особисто підтримав запропоновану поправку, при цьому зазначивши, що остаточне рішення має залишатися за Конституційним судом.