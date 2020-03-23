Епідемія коронавіруса, масштаби якої так довго намагалися приховувати в столиці Росії, стала надбанням громадськості і вразила цифрами

Тільки за останню добу в Москві виявлено 71 випадок захворювання, передає Politeka з посиланням на росЗМІ. Всього на території РФ підтверджено 438 фактів зараження, проте навряд чи ці цифри можна вважати об'єктивними, враховуючи, що у багатьох регіонах не вистачає коштів для діагностики захворювання.

У свою чергу відомий астролог Влад Росс прогнозує білокам'яній важкі часи.

«У Москві буде така ж пандемія як в Італії, точка неповернення пройдена! Заражені всі райони столиці!», – написав він на своїй сторінці у Фейсбуці.

У коментарях Росс також зазначив, що влада Володимира Путіна опинилася під загрозою, оскільки коронавірус може спровокувати на території РФ голодні бунти. За його словами, про референдум щодо поправок до Конституції 22 квітня можна забути, його не буде.

Його слова підтверджують і російські джерела, які повідомляють, що через коронавірус голосування можуть перенести на червень.

Тим часом патріарх Кирило затвердив текст спеціальну молитву проти коронавіруса. Про це повідомили на офіційному сайті Московського патріархату. Всіх пастирів церкви закликали «до посиленої молитви про подолання хвороби». Правда, слово «коронавірус» у молитві не згадується.

Ініціатива РПЦ викликала бурхливу реакцію в мережі. Люди жартують про те, що тепер Росія точно врятується від коронавирусної загрози.

Зазначимо, що це не перша ініціатива РПЦ по боротьбі з вірусом. Раніше в Москві влаштовували хресні ходи з молебнем про позбавлення від коронавіруса.

Нагадаємо, окупанти вирішили пожертвувати жителями "ЛНР" заради 9 травня, перекриті кордони.

Як повідомляла Politeka, окупанти кинули жителів Донбасу в саме пекло коронавіруса.

Також Politeka писала, що коронавірус в Україні вдарив з новою силою, кількість людей у лікарнях зростає: всі подробиці.