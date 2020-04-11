Масштаби зараження китайським вірусом у Москві набагато серйозніші, ніж про це розповідають на головних телеканалах країни
Те, про що мовчить російська влада, все більше набирає обертів у мережі, де очевидці публікують свою інформацію про масштаби епідемії в столиці РФ, передає Politeka.net.
Величезний резонанс викликала публікація водія «швидкої допомоги» з Москви Олега Пихтіна, який на сторінці в соцмережі показав чергу з аналогічних авто.
«Сьогодні працюю на швидкій у нічну зміну. З Мітіно привезли пацієнта в лікарню, в Новогорськ, мабуть, в Москві нікуди. Я ще такого не бачив за 6 років! Стоїмо в черзі», – підписав він серію знімків, на яких зображені десятки автомобілів «швидкої».
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«Московські швидкі починають відправляти в найближче Підмосков'я, поки 25 «коронавірусніх» лікарень працюють на межі і ще 25 лікарень терміново переобладнують», – йдеться у публікації в групі «Московський активіст».
Пізніше з'явилося і відео черги з машин. Голос за кадром говорить, що їх – більше трьох десятків.
Спочатку користувачі звинуватили автора у створенні паніки, заявляючи, що автомобілі чекають в черзі на санобробку, однак Яна Кузнєцова спростувала ці зауваження. Її батько все життя пропрацював в госпіталі ветеранів воєн №3. Побачивши низку швидких по телевізору, він зателефонував колегам, щоб дізнатися, що відбувається.
««Сан Санич, вибач, не можу зараз. Як на війні ми! Госпіталізували сьогодні більше сотні, а все везуть і везуть! Везуть і везуть...». Це сказав живий чоловік, якого я знаю, моєму татові. А я, теж жива людина, пишу всім вам!», – почув він у відповідь.
За останньою інформацією, у Росії 13 584 осіб заразилися вірусом, 106 померли, 1 045 одужали.
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