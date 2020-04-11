Масштаби зараження китайським вірусом у Москві набагато серйозніші, ніж про це розповідають на головних телеканалах країни

Те, про що мовчить російська влада, все більше набирає обертів у мережі, де очевидці публікують свою інформацію про масштаби епідемії в столиці РФ, передає Politeka.net.

Величезний резонанс викликала публікація водія «швидкої допомоги» з Москви Олега Пихтіна, який на сторінці в соцмережі показав чергу з аналогічних авто.

«Сьогодні працюю на швидкій у нічну зміну. З Мітіно привезли пацієнта в лікарню, в Новогорськ, мабуть, в Москві нікуди. Я ще такого не бачив за 6 років! Стоїмо в черзі», – підписав він серію знімків, на яких зображені десятки автомобілів «швидкої».

«Московські швидкі починають відправляти в найближче Підмосков'я, поки 25 «коронавірусніх» лікарень працюють на межі і ще 25 лікарень терміново переобладнують», – йдеться у публікації в групі «Московський активіст».

Пізніше з'явилося і відео черги з машин. Голос за кадром говорить, що їх – більше трьох десятків.

Ранее мы опубликовали фото водителя машины скорой помощи Олега Пыхтина об очереди скорых у больницы 119 в Химках. «Сегодня работаю на скорой в ночную смену. Из Митино привезли пациента в больницу, в Новогорск, видимо, в Москве некуда. Я ещё такого не видел за 6 лет! Стоим в очереди», – написал он. В сеть тут же был вброшен фейк, что это очередь на "санобработку". Однако это не так. Размещаем видео Олега Пыхтина, которое он снял ночью, уже после того, как они сдали больного. Как видите, никакой санобработки в больнице не проводится, машины везут пациентов. Позже у себя в ФБ Пахтин написал, что насчитал в очереди 60 машин скорой. Gepostet von Московский активист am Samstag, 11. April 2020

Спочатку користувачі звинуватили автора у створенні паніки, заявляючи, що автомобілі чекають в черзі на санобробку, однак Яна Кузнєцова спростувала ці зауваження. Її батько все життя пропрацював в госпіталі ветеранів воєн №3. Побачивши низку швидких по телевізору, він зателефонував колегам, щоб дізнатися, що відбувається.

««Сан Санич, вибач, не можу зараз. Як на війні ми! Госпіталізували сьогодні більше сотні, а все везуть і везуть! Везуть і везуть...». Це сказав живий чоловік, якого я знаю, моєму татові. А я, теж жива людина, пишу всім вам!», – почув він у відповідь.

За останньою інформацією, у Росії 13 584 осіб заразилися вірусом, 106 померли, 1 045 одужали.

Очередь из скорых – Москва 24 🚑 Скорые с заражёнными COVID-19 выстроились в очередь в приёмное отделение госпиталя ветеранов войн Новый стационар на базе госпиталя для ветеранов войн № 3 на северо-востоке столицы для больных с коронавирусом открылся 6 апреля. #coronavirus #мы24дома #неканикулы #лучшедома #всенасамоизоляцию #оставайтесьдома #москва24 #М24 Gepostet von Москва 24 am Freitag, 10. April 2020

Нагадаємо, влада терміново звернулася до українців, вводиться новий режим.

Як повідомляла Politeka, влада України зірвалася з гальм, готуються ввести комендантську годину.

Також Politeka писала, що піку епідемії не буде, з'явилося термінова заява МОЗ: "Маємо шанс...".