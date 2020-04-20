У відносинах між Володимиром Путіним і Олександром Лукашенком спостерігається істотне охолодження

Про це в інтерв'ю журналістам розповів політичний експерт Олександр Колтунов, передає Politeka.net.

За його словами, на відносини глав Білорусі та Російської Федерації істотно вплинула пандемія китайського вірусу.

"У багатьох російських ЗМІ йде жорстка критика Лукашенка, відверте висміювання, тролінг. Найбільші федеральні телеканали в Росії, як і в Білорусі, є державними – значить, їм дана відмашка. Це перший момент. Росіяни не пробачать багато висловлювань Лукашенка, а також міністра закордонних справ Макеєва, тому напруга у відносинах буде наростати", - експерт звернув увагу на зміну риторики.

Колтунов також попередив, що перед Новим роком через зміну політичної кон'юнктури стався розрив інтеграційних процесів між РФ і Білоруссю.

"Ми зараз знаходимося в стані "а-ля союзна держава". Але коли другого квітня святкувався день єднання Білорусі та Росії, Путін з Лукашенком навіть не поговорив по телефону – він відправив телеграму. Це сигнал для президента", - додав політичний експерт.

Підсумовуючи, аналітик також заявив, що офіційний Кремль не задоволений Олександром Лукашенком і не сприймає його. Разом з тим, однією з причин, по якій в Білорусі не ввели карантин - відсутність економічного ресурсу, але Путін готовий допомагати лише на своїх умовах.

"З боку Росії допомоги не буде, тільки в обмін на жорстку інтеграцію, яка не влаштовує Білорусь. Тому ми, не маючи боргів перед МВФ, вперше за довгий час запросили переговори з ними для виділення кредиту в $1 млрд", - резюмував Колтунов в спілкуванні з журналістами.

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