Скандальний російський політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський заявив, що поставить світ на грань великої війни

Жириновський додав, що він в політиці більше 30 років і знає, як зробити так, щоб з Росії були зняті всі санкції. За його божевільної ідеї, для цього необхідно лише поставити Захід на грань великої війни.

Така злочинна заява пролунала від Володимира Жириновського під час інтерв'ю для видання Deutsche Welle.

"Я найдосвідченіший політик. Я більше 30 років на політичній арені. Всі санкції протягом двох-трьох місяців будуть зняті. Я поставлю світ на грані великої війни. Я скажу, чи ви робите, як я кажу, чи будете сидіти в бомбосховищі", – він пригрозив Заходу.

Він також не приминул погрожувати Заходу "міццю" Російської Федерації, яка нібито не дивлячись на санкції ще стане найвпливовішою у світі. Також Жириновський заявив, що Захід заважає Росії.

"Те, що є сьогодні – особисто мене влаштовує. Тому що санкції допомагають нам розвивати власну економіку. Вони хочуть нас ліквідувати як суперника, а отримають найпотужнішу державу. Ми такою потужною країною станемо, що зметемо все на своєму шляху. Це допоможе нам зруйнувати Захід, щоб він нам не заважав", – додав він.

Також раніше повідомлялося, що Жириновський звинуватив Захід у тому, що він нібито відмовився сідати з Росією за стіл переговорів ще сто років тому, хоча країна-агресор була готова до цього завжди.

Потім він досить в зухвалій манері знову пригрозив іншим країнам діями Російської Федерації і заявив, що всі міжнародні рішення, включаючи введення миротворців на Донбас, буде вирішувати виключно Москва. Він розмріявся про всесильну Росію, яка все буде вирішувати.

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