Російським військовим довелося бігти з поля бою в Лівії
Як передає Politeka.net, про це повідомив політолог Кирило Сазонов на своїй сторінці в Facebook.
"Російські найманці в Лівії отримали такий урок, що довелося бігти з ганьбою. Турецька армія обробила розхвалену ПВК Вагнера, як Бог черепаху. І хвалені ЗРК "Панцир" (сучасну російську зброю) турки принижували з особливим цинізмом", - зазначив він.
За словами політолога, відступаючи, "російські військові кидали все".
"Хоробрі російські військові під час рішучої втечі кидали все. Отже, за інформацією видання Aljazeera, посилається на проурядові сили, близько 1500-1600 найманців бігли з лінії фронту в Бані-Валід. Їх вивезли російськими транспортними літаками", - уточнив він.
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Також Сазонов підкреслив, що "іншої мови РФ не розуміє".
"Туреччина показала більш... боязким партнерам по НАТО, як саме потрібно будувати діалог з Кремлем. І ніхто в Москві не скаже в адресу Ердогана - можемо повторити Україна це демонструє вже шість років. Вчіться, хлопці. Іншої мови вони не розуміють і нахабніють", - уклав він.
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