Протестувальники в США готуються йти на штурм Білого дому
Як передає Politeka.net, кадри з місця подій і нові подробиці протестів з'явилися в Телеграм-каналі PavlovskyNews.
Так, протести, які через вбивство афроамериканця в Міннеаполісі охрестили в мережі "Чорним Майданом", переросли у загальнонаціональні.
В різних кінцях країни спалахують запеклі протистояння протестувальників з поліцією.
Крім Міннеаполіса в гарячу фазу переросли протести в Атланті, Луїсвіллі, Портленді, Нью-Йорку і навіть у столиці - Вашингтоні.
Вночі, 29 травня протестувальники вже зробили спробу прорватися до Білого Дому, але були зупинені правоохоронцями.
"Це не мій син": батьки "Холостяка" Макса Михайлюка приголомшили зізнанням про його кохану
Красуня з "Холостяка" відкрила душу про роман з Максом Михайлюком: "Він нічого не зрозуміє!"
Російська Кардашьян натягнула на свої стиглі ягідки" маленький купальник: "Ледь прикривав..."
Банкомати в Україні зникнуть, експерт розкрив деталі: "Нацбанк хоче..."
Люди будують барикади на вулицях і палять поліцейські автомобілі. Процвітає мародерство.
Влада проводить мобілізацію військової поліції і Нацгвардії - 1700 військовослужбовців будуть розміщені в Міннеаполісі для придушення протестувальників.
Це стане найбільшим в історії штату залученням сил Національної гвардії.
Нагадаємо, маштабні протести спалахнули в американському місті Міннеаполіс, штат Міннесота, після того, як увечері 25 травня поліцейські вбили при затриманні беззбройного темношкірого чоловіка - продавця здалося, що намагається розрахуватися фальшивою 20-доларовою купюрою.
У мережі з'явилися кадри, як поліцейський надавив коліном на горло лежачого затриманого і здавлював поки той не перестав показувати ознаки життя.
Нагадаємо, українці збунтувалися після слів Зеленського, під Офісом вогонь і дим: кадри і подробиці
Також Politeka писала, що новий бунт під вікнами Зеленського, українці знайшли несподіваний спосіб достукатися до президента: кадри.