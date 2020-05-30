Протестувальники в США готуються йти на штурм Білого дому

Як передає Politeka.net, кадри з місця подій і нові подробиці протестів з'явилися в Телеграм-каналі PavlovskyNews.



Так, протести, які через вбивство афроамериканця в Міннеаполісі охрестили в мережі "Чорним Майданом", переросли у загальнонаціональні.



В різних кінцях країни спалахують запеклі протистояння протестувальників з поліцією.



Крім Міннеаполіса в гарячу фазу переросли протести в Атланті, Луїсвіллі, Портленді, Нью-Йорку і навіть у столиці - Вашингтоні.

Вночі, 29 травня протестувальники вже зробили спробу прорватися до Білого Дому, але були зупинені правоохоронцями.





Люди будують барикади на вулицях і палять поліцейські автомобілі. Процвітає мародерство.



Влада проводить мобілізацію військової поліції і Нацгвардії - 1700 військовослужбовців будуть розміщені в Міннеаполісі для придушення протестувальників.



Це стане найбільшим в історії штату залученням сил Національної гвардії.

Нагадаємо, маштабні протести спалахнули в американському місті Міннеаполіс, штат Міннесота, після того, як увечері 25 травня поліцейські вбили при затриманні беззбройного темношкірого чоловіка - продавця здалося, що намагається розрахуватися фальшивою 20-доларовою купюрою.

У мережі з'явилися кадри, як поліцейський надавив коліном на горло лежачого затриманого і здавлював поки той не перестав показувати ознаки життя.

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