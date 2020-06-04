92-річний лікар-педіатр з Бразилії безкоштовно допомагає бідним сім'ям та дітям

Неймовірну історію пенсіонера розповіло видання d.arede.info.

Чоловіка звуть Іван Фонтура. У 1951 році він закінчив медичний університет, і після 68 років роботи він пішов на пенсію, але працювати не припинив.

Доктор безкоштовно оглядає дітей з бідних сімей кожен понеділок і четвер.

"Я буду працювати до тих пір, поки зможу", - наводить видання слова лікаря.

Дружина Івана характеризує його як скромну людину, яка буде допомагати людям попри їх расу і матеріальний стан.

"У нього - величезне серце, він просто любить допомагати іншим. Мій чоловік хоче, щоб у дітей була гідна і здорове життя", - розповіла вона.

Раніше ми писали про військовому хірурга Олександра Данилюка, якій врятував сотні життів військовим і цивільним під час війни на Донбасі.

За інформацією журналістів, у лютому 2015 року Олександр опинився в оточенні під Дебальцеве. Як розповів герой журналістам, госпіталь 128-ї бригади потрапив під обстріл. Росіяни перехоплювали радіопереговори медиків і били по них з «Градів», просто під час прийому поранених.

У таких умовах за дев'ять днів він врятував життя 95 воїнів. Данилюк оперував не тільки військових, але і мирних жителів, постраждалих в результаті атак терористів, серед яких були діти. У будь-якій ситуації він зберігав посмішку на обличчі, за що отримав позивний «Смайл».

Нагадаємо, військовий РФ в прямому ефірі випадково розпатякав про злочини на Донбасі.

Як повідомляла Politeka, жителів Донбасу готують до каральної психіатрії.

Також Politeka писала, що Путін ризикує повторити долю Каддафі: президент РФ похапцем готує "відступ".











