Відомий астролог Влад Росс показав, як збувається його прогноз по Росії на 2020 рік

Зокрема, ще на початку року він передбачив РФ великі екологічні неприємності, і мав рацію, передає Politeka.net з посиланням на сторінку астролога у Фейсбуці.

«Збувається мій астрологічний прогноз в цілому даний для Росії в 2019 році на нинішній 2020 рік! У червні 2020 року я передбачив, що в Росії станеться страшна техногенна катастрофа, пов'язана з водою: водоймами, вчора це сталося! Страшна техногенна катастрофа федерального рівня!!!», – написав він на своїй сторінці в мережі на наступний день після того, як в Норильську через розлив дизельного палива на ТЕЦ оголосили федеральну надзвичайну ситуацію.

Аварія на ТЕЦ-3, яка забезпечує Норильськ і найближчі міста електроенергією, теплом і водою, сталася 29 травня через розгерметизацію резервуара з дизельним паливом. Там вилилося близько 20 тисяч тонн нафтопродуктів, які потекли в річки. Площа забруднення після розливу палива склала 180 тисяч квадратних метрів.

Надзвичайну ситуацію в регіоні оголосили 3 червня.

Серед інших прогнозів, озвучених Владом Россом на 2020 рік, на особливу увагу заслуговують майбутні бунти у всій Росії, пов'язані з тим, що на парламентських виборах «Єдина Росія», програючи на всіх округах, почне накручувати голоси. Це і спонукатиме людей вийти на протести по всій країні.

За даними астролога, цей рік стане останнім для пропутінської партії.

«2020-й обіцяє стати переломним для путінського режиму. Зокрема, партія Путіна – Єдина Росія – більше ніколи не буде перемагати на виборах. Стане очевидно, що і самому Путіну складно буде знову переобратися президентом», – пояснив Росс.

Однак, підкреслив він, глава РФ поки утримається в кріслі, а ось найнесприятливіший рік для нього – 2022-й, хоча не виключено, що знести з посади його можуть вже в наступному році.

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