Олександр Лукашенко обурився заворушеннями в країні навколо його суперників на президентських виборах і заявив, що опозиція «країну не отримає»

Вибори президента пройдуть у Білорусі вже 9 серпня. Через те, що деякі опозиційні кандидати зіткнулися з проблемами при реєстрації, жителі різних міст країни почали масово шикуватися в черги, щоб залишити свої підписи на їх підтримку. На тлі таких акцій Лукашенко заявив, що його опоненти влаштовують «малі та великі каруселі».

При цьому президент Білорусі заявив, що не віддасть країну цим людям.

«Запам'ятайте ви і хто мене почує: країну вони не отримають. Ми два з лишком десятки років, збираючи крихти, створювали квітучу країну не для того, щоб вони її приватизовували і пустили по світу ось цих, бідолахи, які завжди під батогом ходили», - заявив Лукашенко.

Він вважає, що Білорусь намагаються «порвати на шматки». Так, Лукашенко заявив, що за роки свого правління створив «дещо ще поки незалежну» державу, а його супротивники хочуть її комусь «віддати».

«Ми цю країну нікому не віддамо! Щоб над нею знущалися, дестабілізували кожен день, порвали на шматки і комусь віддали. Я хочу, щоб це всі почули», - сказав президент.

Він вкрай емоційно підкреслив, що хоче, щоб його опоненти пам'ятали про це.

Відзначимо, що раніше Лукашенко вирішив відправити у відставку білоруський уряд. Сам він заявив, що це рішення пов'язане з майбутніми виборами.

Нагадаємо, у Лукашенка здали нерви перед виборами після скандальної заяви про Майдан: розігнав весь уряд.

Як повідомляла Politeka, Лукашенко різко висловився про Майдани і згадав Зеленського.

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