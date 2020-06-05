В Греції заявили про готовність до військового конфлікту з Туреччиною

Слова міністра оборони країни наводить "Європейська правда".

На питання, чи готова Греція до військового розв'язання він відповів:



"Саме так! Ми готуємося до будь-яких несподіванок. Звичайно, військове втручання можливе у всіх випадках. Ми не хочемо такого розвитку подій, але хочемо дати зрозуміти, що зробимо все можливе, щоб максимально захистити наші суверенні права".

За словами Нікоса Панайотопулоса, військове вирішення конфлікту буде лише в крайньому разі, але на "агресивні дії Туреччини" все ж доведеться реагувати.

Нагадаємо, кілька днів тому в урядовій газеті Туреччини були опубліковані заявки на одержання ліцензії на дослідження і видобуток вуглеводнів державної турецькою нафтовою компанією в районі поблизу грецьких островів.

Греція заявила, що можлива ескалація з боку Туреччини призведе не до греко-турецької кризи, а європейсько-турецької кризи.

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