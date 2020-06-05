В Греції заявили про готовність до військового конфлікту з Туреччиною

Слова міністра оборони країни наводить "Європейська правда".

На питання, чи готова Греція до військового розв'язання він відповів:

"Саме так! Ми готуємося до будь-яких несподіванок. Звичайно, військове втручання можливе у всіх випадках. Ми не хочемо такого розвитку подій, але хочемо дати зрозуміти, що зробимо все можливе, щоб максимально захистити наші суверенні права".

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За словами Нікоса Панайотопулоса, військове вирішення конфлікту буде лише в крайньому разі, але на "агресивні дії Туреччини" все ж доведеться реагувати.

Нагадаємо, кілька днів тому в урядовій газеті Туреччини були опубліковані заявки на одержання ліцензії на дослідження і видобуток вуглеводнів державної турецькою нафтовою компанією в районі поблизу грецьких островів.

Греція заявила, що можлива ескалація з боку Туреччини призведе не до греко-турецької кризи, а європейсько-турецької кризи.

Раніше, член комітету Ради Федерації з міжнародних справ Сергій Цеков не погодився з тим, що Україна зможе повернути назад окупований Крим.

Зокрема, один із соратників президента РФ Володимира Путіна вирішив гнівно відреагувати на інтерв'ю екс-голови РНБО Олександра Турчинова, який спрогнозував повернення окупованих Криму і Донбасу.

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