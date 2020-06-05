В Греції заявили про готовність до військового конфлікту з Туреччиною
Слова міністра оборони країни наводить "Європейська правда".
На питання, чи готова Греція до військового розв'язання він відповів:
"Саме так! Ми готуємося до будь-яких несподіванок. Звичайно, військове втручання можливе у всіх випадках. Ми не хочемо такого розвитку подій, але хочемо дати зрозуміти, що зробимо все можливе, щоб максимально захистити наші суверенні права".
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Нагадаємо, кілька днів тому в урядовій газеті Туреччини були опубліковані заявки на одержання ліцензії на дослідження і видобуток вуглеводнів державної турецькою нафтовою компанією в районі поблизу грецьких островів.
Греція заявила, що можлива ескалація з боку Туреччини призведе не до греко-турецької кризи, а європейсько-турецької кризи.
Раніше, член комітету Ради Федерації з міжнародних справ Сергій Цеков не погодився з тим, що Україна зможе повернути назад окупований Крим.
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Нагадаємо, головний бойовик «ДНР» готується приєднати Донбас до Росії.
Як повідомляла Politeka, ватажок "ДНР" обізвав українців "заблудлими росіянами" і поплатився.
Також Politeka писала, що сильний союзник України поставив Зеленського в глухий кут через Донбасу.