У Російської Федерації немає територіальних претензій до країн, які раніше були в СРСР

Про це заявив Дмитро Пєсков, намагаючись якось виправдати недавню заяву Володимира Путіна, пише ТАСС.

Як відомо, на каналі "Росія 1" вийшов пропагандистський фільм за участю Володимира Путіна, в якому він заявив, що у республік СРСР було право виходу зі складу країни, однак процедура цього не була прописана в союзному договорі.

Ці слова спробував пояснити його особистий прес-секретар Дмитро Пєсков.

"Ні, у Росії немає територіальних претензій до своїх сусідів... Він (Путін) говорив не про подарунки. Він говорив про раніше допущені системні помилки в Конституції, які не передбачали цілий ряд ситуацій, цілий ряд розвитку подій, які мали б негативні наслідки для нашої держави. Президент нічого не казав про те, чи залишилися, не залишилися [у РФ територіальні претензії до колишніх республік СРСР]. Він говорив саме про прорахунки в конституції, попередніх", - кинувся Пєсков виправдовувати Путіна.

Але особистий прес-секретар Путіна не захотів конкретизувати, про подарунки яким країнам говорив глава Кремля: "Я залишаю це без коментарів".

Він також додав, що Володимир Путін на сьогоднішньому "військовому параді в Москві не буде піднімати територіальні питання з главами країн СНД.

Раніше ми розповідали, що Володимир Путін анонсував візит президента України до Москви.

Відповідаючи на питання, чи можлива поява президента України у Кремлі, хто б це не був, глава РФ відповів гранично ясно:

«Я думаю, що це неминуче. Звичайно, це відбудеться, питання - коли. Але ми почекаємо».

Коли була порушена тема українсько-російських відносин, російський президент вважав за краще обійти стороною все, що стосується окупації Криму, а також війну на Донбасі, де українські захисники протистоять російським військовим. Те, що зараз відбувається між двома країнами, Путін назвав «розбіжністю» РФ з владою України, вкотре озвучивши мантру про те, що українці – «братський народ».

Нагадаємо, у мережі показали справжнє ставлення росіян до Путіна.

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