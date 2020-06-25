Одна з головних визначних пам'яток російської армії загорілася прямо під час параду в Москві

Як повідомляє Politeka.net, відео надзвичайної події в мережі опублікували на сторінці "Львівський метрополітен" в Twitter (щоб подивитися, скрольте вниз).

24 червня за розпорядженням президента Володимира Путіна в Росії провели парад до Дня Перемоги, який перенесли на літо з-за пандемії. Подія виявилося багатим на курйози і казуси, так прямо посеред дороги загорівся новітній бронетранспортер "Бумеранг", який повинен був стати родзинкою показу. На виїзді з Червоної площі в бойовій машині зі всіх щілин повалив густий дим, і вона зупинилася.

"Головна фішка "параду Перемоги у Москві - згорів "новітній не має аналогів" БТР "Бумеранг"", - пишуть автори.

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Російські пропагандисти дійсно називали "Бумеранг" головною гордістю параду, як унікальне транспортний засіб. Повідомлялося, що всі БТР успішно пройшли випробування незадовго до параду.

Користувачі соціальної мережі висміяли подія в коментарях:

"Так це ще вони на парад найбільш боєздатне виставили. Той непотріб що у частинах взагалі не боєздатний і не на ходу"; "Адмірал Кузнєцов все-таки прибув"; "Зі спецефектами"; "Не згорів, а поставив димову завісу"; "Горить так само,як нові винаходи Росії"; "Не має аналогів вийшов з ладу"; "Це спеціальний БТР, він заїжджає в лігво ворога і там спалахує, і у ворогів пожежа! Профіт ж!!"; "Добре, що не має аналогів у світі, а то ваще кранти".

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