Президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив жителів Росії в дуже високих цінах для білорусів

Як пише Politeka.net, глава держави пояснив, як захищає інтереси своїх громадян перед москвичами, його слова наводить агентство "Белта".

Олександр Лукашенко звернув увагу, що в Мінську та інших білоруських містах дуже високі ціни на квартири. За його словами, в цьому винні іноземці, в першу чергу, росіяни, які масово переїжджають жити і купують нерухомість в спокійній Білорусі. Через високий попит ціни почали зростати.

"Чому у нас дорогі квартири в Мінську… Москвичі кинулися просто в Білорусь", - зазначив Лукашенко. - "Вони гроші не рахують, коли купують в Мінську та інших містах квартири".

За словами президента Білорусі, зараз багато квартир в країні будують спеціально для "черговиків", яким потрібне поліпшення житлових умов. Своїх громадян вони прагнуть забезпечити за рахунок бюджету, а приїжджим і надалі планують продавати житло втридорога.

"Суть в тому, щоб дати своїм квартири. А вже все інше - елітне житло… Будь ласка, нехай приїжджають москвичі", - підкреслив Олександр Лукашенко.

Він також додав, що потрібно зробити для Білорусі в період кризи через пандемію. За словами Олександра Лукашенка, крім проблем країна отримала і нові можливості.

"Нам треба в цей період нічого не зруйнувати, врятувати нашу державу, економіку, захистити людей і хоча б на 5% просунутися вперед", - заявив Лукашенко.

Раніше глава держави встиг побувати на параді на честь Дня Перемоги в Москві. Тепер же, як повідомив МЗС Білорусі, 30 червня Лукашенко збирається приїхати в Тверську область Росії на двосторонню зустріч з Володимиром Путіним.

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