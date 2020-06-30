Президент Білорусії Олександр Лукашенко під час зустрічі з Володимиром Путіним у Росії здивував витівкою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пропагандиста кремлівського пулу Дмитра Смирнова.

Так, інцидент стався на початку церемонії відкриття Ржевського меморіалу Радянському солдатові в Росії. В момент, Коли обидва лідери країн повинні були привітатися, Лукашенка раптово вирішив обійняти Путіна, у зв'язку з чим йому довелося навіть трохи пригнутися з-за невисокого зросту глави Кремля.

Після цього обидва вони пішли вітати ветераном і урочисто відкривати споруда.

«Сьогодні ми відкриваємо пам'ятник воїнам, серед яких були представники всіх народів Радянського Союзу. Ми віддаємо їм свій синівський обов'язок, борг святої пам'яті. Поки ми створюємо пам'ятники, поки ми приходимо до пам'ятників, ми воювати не будемо, ми уникнемо цієї страшної трагедії. Як тільки ми забудемо дорогу до цих святих місць – ми обов'язково будемо воювати. У цьому сенс наших діянь у ці світлі свята», — зазначив у ході виступу Лукашенка.

Путин и Лукашенко на открытии Ржевского мемориала Советскому солдату pic.twitter.com/ABeqQq0Lj9 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 30, 2020

Нагадаємо, Лукашенко придумав, як обнищавшим білорусам пережити епідемію: "людина повинна спокійно прожити".

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