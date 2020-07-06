Колишня балерина Большого театру Анастасія Волочкова вирішила висловити «експертну» думка про політику

В ефірі на радіо зірка, найбільше відома своїми провокаційними шпагатами, закликала росіян не їхати геть з країни, а на зауваження ведучого, що 20 мільйонів громадян не можуть встати і поїхати, заявила:

«Знаєте, що повинні зробити ваших 20 мільйонів бідних, яких не влаштовує Путін? Вони повинні встати і перед собою і своєю совістю поставити запитання… Нехай вони працюють, пробачте, а не курять на призьбі бичок. Нехай вони працюють і думають, що кожен з нас, що ми можемо зробити для блага нашої країни. Чому мив усьому повинні звинувачувати нашого президента? Чому себе не звинувачуєте?».

Иногда лучше садиться на шпагат, чем говорить pic.twitter.com/AeQDTq2FRk — Усы Пескова (@Sandy_mustache) July 5, 2020

У свою чергу журналіст зазначив, що пенсіонери відпрацювали 50 років, їм підвищують пенсійний вік, а пенсія, в кращому випадку, – 11 тисяч рублів.

«І що тепер робити? Чому в цьому винен президент? Це не найбільша проблема в нашій країні. І я не вважаю можливим взагалі в принципі звинувачувати нашого президента…. Чому повинна одна людина віддуватися за все?», – парирувала Волочкова.

Такі міркування артистки викликали сотні негативних коментарів, в яких користувачі, м'яко кажучи, вважають, що вона помиляється.

«Краще б на шпагат сідала б)», «Краще б роздяглася», «Деякі дивуються, чому таких одіозних дуреп запрошують на ТБ. Тому що вони "працюють народом". Їх думка і видається за думку народу, якому заборонено говорити, що він думає. Вони за всіма програмами галасують те, що їм наказано, і галасують за великі гроші. Позаштатні пропагандисти», «О так! Іноді шпагат - краще тисячі слів!», «Мовчи, за розумну зійдеш!», «Ось із-за таких мислительш і живемо так, ніби війна з Гітлером ще не закінчилась», «У XV столітті бояри теж вважали, що у всіх бідах країни винні виключно ліниві та тупі холопи», «Мені здається, що якби поруч з нею стояв Путін, вона б його ще в ж*пу поцілувала», – іронізують люди під скандальним відео.

Нагадаємо, кинута нареченим Волочкова розкрила подробиці зради.

Як повідомляла Politeka, почервоніла Волочкова без макіяжу спантеличила видом в "бабусиному" костюмі: "Пластика не допоможе".

Також Politeka писала, що Волочкова в поношеному костюмі задерла ноги перед тренером, відео не для людей зі слабкими нервами: "Знову вивалила..."