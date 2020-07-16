Нещодавно переобраний президент Польщі Анджей Дуда став "жертвою" пранкерів, видавши цікаві думки, гадаючи, що спілкується з Генсеком ООН

Так, у телефонній розмові, що тривала більше 10 хвилин, один з пранкерів представився Генсеком ООН і запитав Дуду, як у Польщі справи з епідемією китайського вірусу. Той розповів, що ситуація знаходиться під контролем. А ось відповідь про джерело поширення приголомшила. За словами Дуди, однією з причин можуть бути українські заробітчани.

"Ну, знаєте, це складно сказати. Можливо, це Україна, бо в Польщі багато людей з України", - припустив польський лідер.

Пізніше у своєму Твіттері Дуда прокоментував розіграш, зізнавшись, що запідозрив недобре.

"Під час розмови я зрозумів, що щось не так. Генеральний секретар не вимовляє слово «zubrówka» так гарно, хоч голос був дуже схожим", - написав президент, додавши в кінці "смайлик з посмішкою та сльозами".

Раніше ми повідомляли, не встигли українці порадіти скасуванню з 1 липня обов'язкового 14-денного карантину по прибуттю в Польщу, як правила знову змінилися. Польща передумала і повернула карантин через два дні, з 3 липня.

Правда, обмеження діють не на всіх. Зокрема, від обов'язкового карантину звільнили пасажирів літаків, які виконують міжнародні рейси з аеропортів Чорногорії, Грузії, Японії, Канади, Албанії, Республіки Корея.

Також в список щасливчиків, яким не доведеться сидіти в ізоляції два тижні після перетину кордону, потрапили учні, студенти, слухачі вузів післядипломної освіти, аспіранти, які документально підтвердили на кордоні факт навчання в Польщі. Також вчені, які проводять дослідницьку роботу.

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Як повідомляла Politeka, українець влаштував переполох у Польщі, погрожуючи вибухом: з'їхалася поліція