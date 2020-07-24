Відео невдалого запуску радянської крилатої ракети з'явилося в мережі
Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на "Діалог".
Відомо, що в результаті невдалого пуску радянської крилатої ракети союзники Росії ледь не підвели власні берегові позиції Лівійської національної армії.
Мова йде про крилату ракету П-15 "Терміт", запуск якої відбувся з позиції ЛНА.
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На відео можна помітити, як після запуску ракета пролетіла від берега всього пару секунд, а потім звалилася у воду. Ракета впала зовсім поруч з місцем дислокації пускової установки. Після пуску ракета одразу ж змінила передбачуваний шлях руху і по дугоподібній траєкторії впала в море.
Також на відео можна помітити реакцію наляканих свідків, які після запуску ракети розбігались у різні боки, побачивши "кривий" пуск ракети.
У коментарях до відео іронізують, що при запуску, ймовірно, "не розрахували кривизну землі".
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Кадри ганьби російського оборонпрому опублікував на своїй сторінці в Twitter блогер під ніком Selvestor Vivat.
На відео – запуск ракети, яка буквально через кілька секунд після пуску падає назад, знищивши повністю весь комплекс.
«Російський комплекс ППО С-300 здійснив пуск ракети і сам себе знищив. Самознищення - буденна справа для російських ракет і російських систем ППО», – підписав автор епічні кадри.
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