Відео невдалого запуску радянської крилатої ракети з'явилося в мережі

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на "Діалог".

Відомо, що в результаті невдалого пуску радянської крилатої ракети союзники Росії ледь не підвели власні берегові позиції Лівійської національної армії.

Мова йде про крилату ракету П-15 "Терміт", запуск якої відбувся з позиції ЛНА.

На відео можна помітити, як після запуску ракета пролетіла від берега всього пару секунд, а потім звалилася у воду. Ракета впала зовсім поруч з місцем дислокації пускової установки. Після пуску ракета одразу ж змінила передбачуваний шлях руху і по дугоподібній траєкторії впала в море.

Також на відео можна помітити реакцію наляканих свідків, які після запуску ракети розбігались у різні боки, побачивши "кривий" пуск ракети.

19 July: Video of #LNA P-15 Termit / Styx / SS-N-2 missile ‘test’ launch in position 32.0174361, 24.7633389, IVO Zawiyat Zanzur. Nosediving suggests no guidance control. Launch largely symbolic and serving little military purpose. #Libya pic.twitter.com/q8o07yvTil — Libya Monitoring 🇱🇾 (@Libya_OSINT) July 20, 2020

У коментарях до відео іронізують, що при запуску, ймовірно, "не розрахували кривизну землі".

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Кадри ганьби російського оборонпрому опублікував на своїй сторінці в Twitter блогер під ніком Selvestor Vivat.

На відео – запуск ракети, яка буквально через кілька секунд після пуску падає назад, знищивши повністю весь комплекс.

«Російський комплекс ППО С-300 здійснив пуск ракети і сам себе знищив. Самознищення - буденна справа для російських ракет і російських систем ППО», – підписав автор епічні кадри.

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