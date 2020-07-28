Під час протестів в Хабаровську росіяни зажадали від Володимира Путіна припинити війну з Україною
Як передає Politeka.net, відповідні кадри з'явилися в мережі.
Також однією з вимог учасників акцій була відставка президента РФ.
"Плакат в Хабаровську: "Путін, нам потрібна гідна зарплата і пенсія, а не війна з Україною. Заради Бога, йди!", - йдеться в повідомленні автора у підписі до відео.
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Нагадаємо, у місті Хабаровськ, що на Далекому Сході Росії, третій тиждень триває протест проти арешту популярного серед місцевих жителів губернатора Сергія Фургала.
Також протестувальники в Хабаровську зажадали відставки Володимира Путіна.
Учасники акції протесту вважають, що Путін не виконує належним чином обов'язки глави держави. За словами одного з доповідачів, Путіну все одно, про що думає народ Росії.
А ось головний пропагандист Кремля Володимир Соловйов заявив, що саме українські активісти розгорнули в Хабаровську акцію і закликають до відокремлення краю.
За його словами, вони требуют провести референдум і відокремити регіон від Росії і поширюють українську мапу, де на території Хабаровського краю відзначена як «Зелений Клин»
Нагадаємо, протест в Москві: силовики Путіна атакували людей, почалися масові зачистки, кадри.
Як повідомляла Politeka, бунт в РФ набирає обертів, скоро спалахне по всій країні.
Також Politeka писала, що Путін пішов шкереберть після масштабного "Майдану" в РФ.