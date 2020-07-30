Затримання російських найманців ПВК "Вагнера" в Мінську отримало продовження

Як повідомляє Politeka.net, РФ звинуватили президента країни Олександра Лукашенка в зраді, передає dialog.ua.

Російський пропагандист Семен Пегов, який веде канал російських терористів WarGonzo, заявив, що найманці ПВК "Вагнера" використовували Мінськ як транспортний хаб, при цьому білоруські спецслужби і Лукашенко знали про це.

"Природно, білоруські спецслужби були заздалегідь в курсі і попереджені, а за фактом забезпечували спокійний процес у період пандемії перекидання наших бійців на східні фронти. Домовленості про це транспортному коридорі були досягнуті на найвищому рівні і Лукашенко, звичайно, був в курсі про те, для чого вагнеровці знаходяться в Мінську і куди відлітають. Без його особистого заступництва такі речі не робляться", - зазначено в повідомленні росіян.

При цьому росіяни звинуватили Лукашенка в тому, що він буквально встромив ніж у спину РФ.

"Тепер головне питання - навіщо було зараз встромляти ніж у спину сусіда? З точки зору спецслужб - це взагалі не по-пацанськи. Хлопці були у формі - бо не чекали удару від своїх, і пункт призначення у них був аж ніяк не Мінськ", - зазначено в повідомленні.

Раніше ми писали що українська влада повинна вимагати видати затриманих у Білорусі російських бойовиків, які причетні до участі в бойових діях на стороні "ЛДНР" на Донбасі

Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін на своїй сторінці в соцмережі.

Він зазначив, що в Мінську затримали російських бойовиків з приватної військової компанії Вагнера.

"Що вони там робили і чого хотіли перед президентськими виборами - це нехай Лукашенко з'ясовує і контролює. Але в мережі вже є їхні прізвища, я б швиденько їх перевірив, не воювали вони на Донбасі, і якщо так, то вимагав би негайної видачі в Україну", - зазначив Клімкін.

Нагадаємо, у Білорусі заявили про прибуття на територію країни понад 200 бойовиків.

Як повідомляла Politeka, Лукашенко після українських санкцій заявив про інтеграцію з Росією: "Друг пізнається в біді".