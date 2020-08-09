Ситуація в Білорусі може загостритися вже дуже скоро

Незважаючи на те, що в Білорусі президентські вибори тільки стартували, переможець вже відомий

Протоколи з результатами народного волевиявлення були оформлені ще до підрахунку голосів, і за чинного президента, згідно з ними, проголосували 76% виборців.

Таку заяву озвучив Білоруський опозиціонер Анатолій Лебедько в ефірі телеканалу Obozrevatel TV з посиланням на провладні ЗМІ в державі.

За його словами, "людей морально готують до цього".

Лебедько назвав президентські вибори в Білорусі нічим іншим як "спецоперацією Лукашенка з перепризначення себе". Він зазначив, що у складах виборчих комісій практично відсутні представники альтернативних кандидатів, а їхні спостерігачі змушені працювати за межами виборчкомів, оскільки їх не пускають на дільниці.

Опозиціонер підкреслив, що зараз у президента Білорусі найнижчий рейтинг в історії, а грошей на підкуп виборців немає. Крім того, вперше Росія відкрито не підтримує його кандидатуру, хоча в кампанії простежується «російський слід».

Виходячи з цього, політик не виключає, що після оголошення результатів виборів у Білорусі спалахнуть протести, причому, прогнозує він, люди вийдуть, навіть якщо не буде звернення від об'єднаного штабу.

Лебедько допускає, що Лукашенко готовий до силового сценарію придушення протестів, проте він не зможе впоратися з величезною кількістю громадян, які готові до участі в білоруському Майдані.

Що ж до Кремля, то там не очікували, що опозиційний кандидат Світлана Тихановська може виграти вибори, і, відповідно, ще не розробили план дій.

Раніше ми писали, що Олександр Лукашенко в разі поразки на виборах видасть "вагнеровцев" Україна. Так вважає кандидат історичних наук, історик, археолог і блогер Сергій Климовський.

Зробить він це для того, вважає автор, щоб помститися Москві.

"Якщо Лукашенко не стане президентом, то" вагнеровцев "видасть в Україні однозначно, щоб помститися Кремлю", - переконаний історик.

Нагадавши, у Лукашенка "спустили" Соловйова, відео: "гнізда поплутав".

Як повідомляла Politeka, конкурент Лукашенка підтримав найманців Путіна і благав про допомогу.

Також Politeka писала, що РФ звинуватила в затриманні "невинних вагнерівців" Україну: "спроба посварити з Білоруссю".