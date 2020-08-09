У Білорусі посилилися масштабні протести, які спалахнули відразу після закриття дільниць для голосування

Про це повідомляє Politeka.

Так, силовики в повному обмундируванні терміново висунулися в бік Палацу Спорту, де зібралася велика кількість протестувальників. Частину протестувальників відсікли до Немиги.

У районі ринку на Серебрянці на людей нападає ОМОН. Всіх затриманих "упаковують" в автозаки.

У районі Стелли утворилася велика кількість протестувальників, які почали закидати автозаки фаєрами. У відповідь на це, поліція вирішила застосувати сльозогінний газ. Всього відомо про 400 силовиків, але точний підрахунок ще триває.

Згідно з попередньою інформацією, на підступах до площі Леніна знаходиться близько восьми-десяти тисяч осіб. Сльозогінний газ не спрацював, люди й далі продовжують сходитися.

Пізніше стало відомо, що один з автозаків силовиків протаранив натовп протестувальників на Немизі. Зараз уточнюється інформація про можливі жертви інциденту.

У Дзержинську сотні білорусів вийшли до будівлі міськвиконкому. Кілька силовиків намагалися налякати людей за допомогою під'їхав автозака.

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