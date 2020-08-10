У ніч на понеділок, 10 серпня, в Білорусі почали з'являтися все більше результатів підрахунку голосів, які свідчать про перемогу головної опонентки Олександра Лукашенка

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал NEXTA Live.

«У Тихановської навіть не вихід у другий тур. Це однозначна перемога!» - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що згідно з опублікованими протоколами, за Тихановську проголосувало в кілька разів більше людей, ніж за Лукашенка.

«Тихановская виграє. І часто з серйозною перевагою. Цифри озвучені державними екзит-полами ніяк не пов'язані з реальністю", - йдеться в тексті повідомлення.

Також журналісти уточнили в місті Пінську Берестейської області голова виконавчого комітету вийшов на переговори з протестувальниками.

«На 26 виборчій дільниці в д. Копище (Нова Борова) опублікували реальний результат — Тихановська набрала 90 %. Народ скандує членам виборчої комісії "спасибі", - підкреслюється в повідомленні.

Водночас в мережі також почали поширюватися кадри того, як білоруси святкують перемогу Тихановської на виборах. Невідомі навіть внесли правки на сторінці Білорусі у Вікіпедії, виправивши там графу «президент країни».

Нагадавши, перші результати виборів у Білорусі "явка перевищила 100%", подробиці скандального голосування.

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