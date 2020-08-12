Президент Білорусі Олександр Лукашенко відповів на звинувачення в переслідуванні опонентів

Як передає Politeka.net, свій коментар глава держави дав журналістці видання "DW" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

"Чому вони всі побігли за межі країни? Їх же ніхто не збирався затримувати", - зазначив Лукашенко.

На згадку про тиск на штаб Тихановської президент Білорусь також знайшов відповідь:

"Мені невигідний ніякий тиск зараз, тому що це все на шкоду. Який тиск? Ніякого тиску немає... Ви зрозумійте, якщо щось трапиться з цими штабами, хто за це відповість? Я відповім. Я боюся хоча б дожити до завтрашнього ранку і жоден волосся з їх голови не впав", - пояснив Лукашенко.

Этого вы не увидите в отчете о пресс-конференции на официальном сайте президента Беларуси. Слишком неудобные вопросы задала Александру Лукашенко наша корреспондентка Александра Богуславская pic.twitter.com/ajM5x19B5f — DW на русском (@dw_russian) August 10, 2020

Нагадаємо, кандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська на даний момент знаходиться в Литві.

Зазначимо, що останні ночі в Білорусі видалися дуже важкими. Силовики і військовий спецназ пустили в хід проти протестувальників гранати, гумові кулі, водомети.

На учасників протесту, які йшли по одному, омонівці накидалися натовпом і жорстоко били ногами і кийками.

Вже 11 серпня з'явилося повідомлення про те, що Олександр Лукашенко скликає Раду національної безпеки і оборони Білорусі, щоб ввести воєнний стан і комендантську годину.

Нагадавши, Майдан у Білорусі посилився, силовики стріляють по житлових будинках: "це останні дні..."

Як повідомляла Politeka, вибухи не замовкають, карателі Лукашенка стріляють без розбору: Білорусь захлеснула друга хвиля Майдану, кадри з місця подій.

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