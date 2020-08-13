23-річна "Міс Білорусь - 2018" Марія Василевич закликала до припинення насильства
Про це дівчина, яку підозрюють у романі з 65-річним президентом країни, написала у своєму сторіз у соціальній мережі Instagram.
"Ті, хто проявляє жорстокість і насильство до беззахисних, і ті, хто провокує заворушення, зупиніть агресію! Подивіться один одному в очі! Подивіться навколо! Наша Білорусь не заслужила цього болю!", - йдеться в повідомленні молодого депутата білоруського парламенту.
Зазначимо, що дівчина, яка втричі молодша за главу держави, не раз засвітилася в його компанії на державних і спортивних заходах. Вона не тільки модель і співведуча програми "Добрай раніци, Беларусь!", але й активно займається політикою і громадською діяльністю.
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Олександр Лукашенко навіть удостоїв дівчину премії "За духовне відродження", присудивши її за значний внесок у розвиток міжнародного культурного співробітництва та активну благодійну діяльність.
Однією з причин для поширення чуток про стосунки стали часті виходи в світ Лукашенка в супроводі розкішної красуні. За словами інсайдера, це вже не перший роман президента з молодими дівчатами. Раніше йому приписували стосунки зі співачкою Іриною Дорофєєвою, моделлю Дариною Шманай та іншими красунями.
Раніше ми писали, що на вихідних в столиці Білорусі готується "грандіозне розгойдування". Виходячи з того, що в країні спецслужби намагаються вишукати іноземних кураторів протестного руху, а сам Лукашенко стає все більш токсичним, останній шанс для президента утриматися в кріслі – це оголосити режим НС у Білорусі і ввести в міста війська.
Нагадаємо, Протасевич розповів про справжнє ставлення білорусів до союзу з Росією.
Як повідомляла Politeka, вибухи не замовкають, карателі Лукашенка стріляють без розбору.
Також Politeka писала, що біля резиденції Лукашенка помітили підозрілу активність.