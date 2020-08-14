Російську військову техніку стягують на кордон з Білоруссю
Як передає Politeka.net, про це повідомляють очевидці в соцмережах (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)
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За даними видання "Діалог", кадри імовірно були зняті в Смоленській області (межує з Могилевською і Вітебською областю Білорусі).
"Поки що зачепитися вдається лише за 1-й вантажівка, яка стоїть після поліцейської машини (0:04). Номери (імовірно) 3813АМ|67", - йдеться в повідомленні.
У той же час, в РФ ніде офіційно не повідомили передислокуванні військ у зазначеному районі.
Раніше в Telegram-каналі Правда UA повідомили, що внутрішні війська, а також десантники і прикордонники екстрено перекидаються на кордон з РФ для того, щоб посилити прикриття.
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