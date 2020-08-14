У Білорусі офіцери запасу закликали діючих силовиків припинити насильство щодо громадян, які вийшли на протести після президентських виборів, і захистити свій народ

Відповідне відео опублікував ресурс «Діалог.UA» на своєму YouTube-каналі.

Так, офіцер запасу Сергій Бендь, який вже чотири роки у відставці, нагадав, що єдиним джерелом і носієм суверенітету Республіки Білорусь є народ, який годує силовиків, вчить і лікує їх і їхніх дітей, возить у громадському транспорті, шиє теплий одяг, платить податки, з яких ті отримують високі зарплати, ранні пенсії і комфортне житло.

Бендь підкреслив, що люди не хочуть Майдану чи війни.

"Вони просто втомилися від нахабної і цинічної брехні тих, хто трясеться зараз за своє корито. Що сьогодні отримують вони за свою турботу про вас? Гумові кулі, сльозогінний газ, шумові гранати, арешти, каліцтва. Ви урочисто клялися бути відданим своєму народу, свято дотримуватися Конституції РБ, зберігати свою честь. Ви фізично сильні люди. Станьте сильними морально. Сильна людина в першу чергу – милосердна людина, тому що усвідомлює свою силу!" ,- зазначив офіцер запасу.

Він закликав силовиків звільнити затриманих і виконати свій головний обов'язок:

"Відпустіть наших дітей! Відпустіть мого сина. Відпустіть наших рідних і близьких! І ви покриєте себе славою і любов'ю свого народу. Я прошу військовослужбовців Республіки Білорусь у ці важкі дні зосередити всі свої зусилля виключно на тому, щоб не повторився кримський сценарій в нашій республіці. Виконайте те, для чого вас готували і чому вас вчили, – збережіть незалежність і територіальну цілісність нашої Батьківщини".

Другий офіцер запасу Анатолій Шпак з вислугою в 28 років, звертаючись до діючих офіцерів нагадав, що в їх руках – долі підлеглих бійців, і закликав не штовхати їх на злочин.

"Озирніться навколо. На вулицях ваш народ. Народ, який намагалися обдурити, і який не згоден. У нього є гордість. І якщо система управління прогнила настільки, що не гребує нахабною брехнею прямо в очі народу, аби втриматися в своїх кріслах, то це вже край. Свавілля силових структур на вулицях Білорусі – це ганьба, від якої доведеться відмиватися і вам, і вашим дітям", – категоричний Шпак.

Він закликав військовослужбовців і силовиків не виконувати накази, які порушують права народу:

"Пам'ятайте: будь-яка влада буде позбавлятися від бруду, в який вас штовхають. Народ свій вибір зробив і буде його відстоювати навіть без зброї. Ще не пізно зробити правильний вибір і вам".

Раніше ми писали, що до людей, які виходять на вулиці міст і протистоять силовикам, ризикуючи життями і здоров'ям, почали приєднуватися працівники білоруських підприємств. Олександр Лукашенко вже відреагував на загальнонаціональний страйк, заявивши, що це загрожує великими проблемами.

Однак громадяни не реагують на погрози, а пік протестів очікується на вихідних.

За словами політолога Юрія Романенко, ніяких варіантів, окрім усунення Лукашенка, у Білорусі не залишилося. Він проводить паралелі з Україною, де свого часу після звірячого побиття людей в кінці осені-початку зими 2013 роки не могли не усунути Януковича. Це обернулося втратою територій і війною з Росією.

Нагадаємо, українцям, які "люблять" Лукашенка, розкрили очі.

Як повідомляла Politeka, Романенко передбачив білорусам долю України.

Також Politeka писала, що у Білорусі робітників насильно заточили в цехах.