"Міс Білорусь-2018" і за сумісництвом депутат білоруського парламенту Марія Василевич знову здивувала

23-річна красуня, якій приписують роман з 65-річним президентом Олександром Лукашенком, приїхала в лікарню швидкої допомоги, де проходять лікування постраждалі під час акцій протесту люди, передає Politeka.net з посиланням на телеграм-канал "Підйом".

Мету свого візиту до медзакладу вона пояснила тим, що хотіла дізнатися, за яких обставин громадяни отримали травми, якими саме були дії силовиків, тощо. Причому, підкреслила Василевич, вона хотіла почути це саме від тих, хто постраждав, а не від журналістів або з інших джерел.

"Важко повірити, що в нашій країні люди отримують такі травми на вулиці в мирний час. Але ми повинні визнати це і повинні зробити все можливе, щоб цього більше ніколи не повторилося", – додала вона.

Крім того, дівчина заявила, що як представник державної влади вона вибачилася перед людьми за їх травми.

"Я не знаю, чи маю я право чи ні, але з людської точки зору мені дуже-дуже шкода", – цитують слова дівчини ЗМІ.

Раніше Василевич вже зверталася до учасників протестів із закликом не допустити насильства.

"Ті, хто проявляє жорстокість і насильство до беззахисних, і ті, хто провокує заворушення, зупиніть агресію! Подивіться один одному в очі! Подивіться навколо! Наша Білорусь не заслужила цього болю!",- написала вона на своїй сторінці в Instagram.

Як відомо, дівчина неодноразово була помічена в компанії Лукашенка на державних і спортивних заходах, що сприяло поширенню чуток про її роман з білоруським лідером.

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